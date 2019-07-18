巴西里約衝突升高 警察以暴制暴

2019-07-18 14:10 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



巴西里約州打擊犯罪，州長不惜堅持強力掃蕩政策。（Photo by 美軍南方指揮部） 分享 facebook 里約熱內盧已被暴力壟罩！巴西里約熱內盧州長韋策爾表示，州內犯罪猖獗，犯罪集團不斷挑戰警察的極限，但警方絕對不會退縮，為對抗恐怖主義，殺人的行為可能會「常態化」。里約州目前已有731人因警方執法身亡，雖引發人權擔憂，但強硬作風卻讓韋策爾在當地獲得高度支持。

格殺勿論嚇阻

根據《半島電視台》報導，里約暴力犯罪、毒品等問題嚴重，許多大型販毒、犯罪集團盤據當地貧民窟等地方，造成嚴重治安問題。「匪徒最好當場投降，不然一律格殺勿論。」韋策爾表示，為了對抗這些罪犯、恐怖份子，警方需要維持強力的執法，只要他在任，就會堅持這樣做。

韋策爾的政策苛刻到，只要警方看到有人拿著步槍，無論對方是否有開槍的意圖，都會直接射殺。這也引發國際特赦組織抨擊，警察是用來保護人民，不是跟軍隊一樣，殺害民眾，而且巴西軍事政變殷鑑不遠，政府不能對人民濫用暴力。

巴西人擁槍自衛

里約州至今年5月已經有731人因為警方執法身亡。巴西境內暴力問題嚴重，剛上任的右派總統波索納洛希望推動槍枝管制鬆綁，讓更多巴西人可以擁槍自衛。但遭到輿論批評，更多槍枝在市面氾濫無助解決暴力，只會讓情況更加惡化。

《紐澤西先驅報》報導，里約州立大學政治學教授桑托洛分析，韋策爾在里約州就像「當地的波索納洛」，利用較強硬的作風，與他跟巴西傳統政客不同的「局外人」背景獲得高的支持度。不過他最大的挑戰在於能否除了打擊犯罪外，讓里約州的經濟成長，解決長期以來困擾的貧窮問題。

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