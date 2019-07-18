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影／自稱是王后 俄選美嫩模被大馬王室甩了

2019-07-18 13:55世界日報 編譯中心╱綜合17日電

來源：YouTube

馬來西亞首位在任期結束前宣布退位的前蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V），2018年11月傳出與俄羅斯前選美皇后蕾哈娜結婚，今年5月才剛喜獲麟兒，沒想到如今驚傳離婚，且蕾哈娜身分始終不被大馬吉蘭丹王室承認。

馬來西亞新海峽時報引述消息證實，雙方6月22日在新加坡伊斯蘭法庭提交離婚文件，並於本月1日完成離婚手續。

今年25歲的前俄國選美皇后沃沃迪娜（Oksana Voevodina）2018年與穆罕默德五世結婚，改信伊斯蘭教後使用她的穆斯林名字蕾哈娜（Rihana Oksana Petra）。這場婚禮雖然引起轟動，但當時馬來西亞國家王宮或吉蘭丹州王室都沒有發表官方聲明。

蕾哈娜6月開設Instagram帳號，高調上傳許多她與穆罕默德五世的甜蜜合照，還曾在貼文中表明，希望她的兒子有一天可成為吉蘭丹州的王儲和「馬來西亞未來的國王 」。不過她至今尚未針對離婚一事發文。

然而，吉蘭丹州王室總管15日罕見發表聲明指出，在沒有獲得王室冊封前，沒有人可以自稱為吉蘭丹蘇丹后、女王或王后；顯然蕾哈娜高調的貼文已引起王室不滿。

49歲的吉蘭丹州王儲穆罕默德五世任職元首僅兩年，他2018年11月開始請假，隨後傳出婚訊；這是馬來西亞自1957年脫離英國統治而獨立以來，首度有國王辭職。

馬來西亞王室穆罕默德
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