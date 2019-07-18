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孩子洗澡洗到鉛中毒？ 澳洲媽提醒小心家中浴缸

2019-07-18 14:48聯合新聞網 綜合報導

澳洲一名媽媽長期在家中浴缸幫孩子洗澡，沒想到浴缸的釉料竟讓孩子鉛中毒。圖擷自太陽...
澳洲一名媽媽長期在家中浴缸幫孩子洗澡，沒想到浴缸的釉料竟讓孩子鉛中毒。圖擷自太陽報
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澳洲一位媽媽平時都在浴缸中幫孩子洗澡，他的孩子近期經常性失眠且越來越情緒化，情況越來越嚴重，媽媽帶著孩子到醫院檢查，醫生竟告訴他孩子嚴重鉛中毒，而鉛的來源正是每次幫孩子洗澡所使用的浴缸。

英國《太陽報》報導，這名媽媽表示，他的兒子變得越來越情緒化且容易失眠，媽媽本以為原因是兒子近期被診斷出的過動症，因此也沒多想。但症狀卻變得越來越嚴重，讓媽媽不得不帶孩子到醫院檢查，結果醫生檢查發現孩子嚴重鉛中毒。

這名媽媽到藥局買了簡單的鉛檢驗試劑，以尋找家中鉛的來源。當她將試劑倒入浴缸中，試劑瞬間變紅，才發現浴缸正是害孩子中毒的兇手。根據媽媽的說法，這個浴缸是50年代房子建成時就有，她的兩個兒子包括她自己小時候都是在這個浴缸中洗澡。報導中指出，浴缸中的鉛來自浴缸外層塗上的瓷釉，當釉料磨損剝落鉛就會釋放到水中，孩子不小心喝到就會接觸到鉛。

現在一家人正試著把家中可能的鉛來源消除，並警告其他家長小心相同的風險。這名媽媽表示，鉛中毒的症狀與自閉症或孩子幼年時期的表現相似而容易被忽略，並希望大家注意。而根據報導中整理的資訊，兒童鉛中毒的症狀包括發展遲緩、易怒、腹痛等，更嚴重可能導致癲癇發作。

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