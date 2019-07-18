親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

八旬老嫗緊抱太空夢 NASA耆宿不輕言退休

2019-07-18 02:35中央社 華盛頓17日綜合外電報導

1958年美國準備發射首枚衛星進入地球軌道時，芬利（Sue Finley）展開她在美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）的工作。

當時前蘇聯於數月前率先成功發射衛星進入地球軌道，美國急於迎頭趕上。

如今芬利82歲，她是NASA「人類電腦」（humancomputers）的元老及任職最長久女性之一。人類電腦對美國太空計畫付出重要卻長期鮮為人知的貢獻，包括阿波羅（Apollo）登月任務在內，如今終於獲得肯定。

芬利早年大學輟學，並加入一個女性占多數的數學奇才團體，這個團體的任務是在電子計算變得負擔得起且可靠前，解答出火箭科學家交給她們的複雜方程式。

10年後也就是1969年，太空人阿姆斯壯（NeilArmstrong）登月，因他「為人類邁出一大步」而被緬懷，但正是這些女性的付出提升火箭性能、發明推進器、發展出全球天線網路，讓觀眾收視太空人揚名立萬的實況轉播。

猶如其他許多人類電腦，芬利的故事是當年女性面臨諸多挑戰的最佳寫照。

這位NASA倚重的數學奇才，起初進入職場並不順遂。芬莉原本打算找個秘書工作，卻過不了打字這一關而受挫。她哈哈大笑說：「他們問我：『你喜歡數字嗎？』，於是我回答：『哦，我喜歡數字勝於字母』。」

結婚而搬遷至遠離工作單位的住處後，疲於上下班長途駕駛的舟車勞頓，畢業於加州理工學院（Caltech）的丈夫告訴她，洛杉磯郡巴沙迪那（Pasadena）山丘上有座實驗室不妨去看看。噴射推進實驗室是由加州理工學院創設。

不過為何JPL雇用全女性團隊？她解釋：「當時負責的女主管認為…男人不會聽從她下達的指令，於是只雇用女性，還有就是女性的薪資比較低，她們現在仍是如此。」

芬利夫婦的首個兒子出生早夭後，組建家庭仍是兩人的計畫，為了撫養兩個男孩，1963至1969年她離開職場，不過很快就發現，當個家庭主婦不是她要的，而陷入憂鬱狀態。

她說：「我是個徹底失敗的家庭主婦，我的心理醫生說，我得重返職場。」醫生還說，兩個男孩沒問題。

雖然不願炫耀自己的成就，不過芬利坦承，重返職場的決定在當年頗不尋常，「我覺得當我為人妻又為人母重返職場時，我像是那個年代婦女解放運動的先驅。」

芬利重回已大幅改變的JPL，血肉之軀「電腦」已被處理器和記憶體取代，不過她藉由學習新的電腦語言Fortran，設法不落後。

她職涯最顯赫的成就之一是在1989年10月，當時NASA的無人太空飛行器「伽利略號」（Galileo）飛往土星與土星的衛星時遭遇大麻煩，作家何特（NathaliaHolt）的著作「火箭女孩的崛起」（Rise of theRocket Girls）當中有這段描述。

當伽利略號探測器繞行地球軌道，匯聚動能準備彈射飛向木星時，主天線無法打開，導致任務岌岌可危，芬利所屬的團隊負責編寫結合地球深太空網路（DSN）碟型天線功率的程式，如此他們就可以改利用探測器的低功率天線。

所幸伽利略號探測器傳回令人讚嘆畫面，包括彗星分裂等。

儘管如此，她個人最津津樂道的任務則是1985年與法國及前蘇聯共同合作，施放探測氣球至金星大氣層的「維加計畫」（Vega Program），她提高天線的精準度，以便DSN追蹤探測氣球。

至於芬利在太空探索的其他成就還包括2004年她解讀追蹤太空船的無線電信號，同時協助「精神號」（Spirit）與「機會號」（Opportunity）探測車登陸火星，並於2016年確保NASA太空船朱諾號（Juno）安全抵達木星。

談到樂此不疲的工作，她說：「這就像是尋寶或解謎團，你得試著解決問題」。只要她目前在NASA擔任的子系統與測試工程師職務仍需要她，芬利堅持不打算退休。

芬利表示：「我沒想要罷手，也沒其他更想要做的事。」

太空人NASA職場
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

登月50週年 阿姆斯壯太空衣13年來首度亮相

2019-07-17 20:04

連丟世界第一名 紐國網民崩潰了！

2019-07-17 17:51

影／愛車被偷她不爽 自扮偵探成功把車「偷回來」

2019-07-17 17:17

影／埃及兩座最古老金字塔對外開放 內部長這樣

2019-07-17 16:34

新研究：女性為賺錢而工作 可能減少老後失智

2019-07-17 16:01

11歲自閉兒室內排泄 遭繼父殘忍潑冷水凍死

2019-07-17 15:35

全世界最陡街道「換人做」 到底有多陡？

2019-07-17 15:06

愛滋病致死數減少 然投資減少難防疫

2019-07-17 14:56

NASA新登月計畫 預算不足是難題

2019-07-17 14:27

夏日滑水道驚魂 英男子疾衝而下撞斷頸椎癱瘓

2019-07-17 14:06

U值媒／種族分歧？楊紫瓊星際爭霸戰客串艦長

2019-07-17 13:20

影／印度校車被撞！車內天翻地覆 乘客毫髮無傷

2019-07-17 12:07

影／走訪日本威尼斯 走水道體驗時空變化

2019-07-17 12:02

患罕見遺傳病不自知 健身女教練攝取過量蛋白質腦死亡

2019-07-17 09:50

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

影／員工抱怨靠撿垃圾過活 迪士尼繼承人訪視樂園後氣炸

2019-07-17 11:39

數起餐廳無人卻神秘自燃案件 兇手竟是天婦羅麵衣

2019-07-17 18:20

川普又揚言 可能對3250億美元中國商品加徵關稅

2019-07-17 08:26

川普重申 必要時可對另外3,250億美元中國商品課徵關稅

2019-07-17 08:29

毒品亂往馬桶沖 竟創造出「冰毒鱷魚」

2019-07-17 21:38

21歲獻第一次…10天後女友驗孕中獎 網驚：綠綠的

2019-07-17 12:44

一個晚上領5萬！清理「受詛咒人偶」 卻發生靈異巧合

2019-07-17 16:38

日學美打貿易戰 用這招裝無辜 一不小心毀掉WTO？

2019-07-17 10:00

全世界最陡街道「換人做」 到底有多陡？

2019-07-17 15:06

貿易戰划算？美援助農民8700億 關稅僅增收6500億

2019-07-17 10:42

傻眼！她外帶玉米餅回家 打開驚見整顆「起司門鎖」

2019-07-17 14:22

川普要司法部長調查Google是否真有叛國行為

2019-07-17 07:47

6歲女童陪打高爾夫 遭父揮出的小白球擊中後頸亡

2019-07-17 17:12

曾多次神預測危機 這位大空頭押注明年美國利率接近零

2019-07-17 20:42

看不下去？ 日韓貿易紛爭美國準備出手

2019-07-17 16:28

「連頭」女嬰成功分離！超過百名專家助陣 術後模樣超可愛

2019-07-17 20:14

貿易戰星火未褪 中國連續第3個月減持美債

2019-07-17 10:28

蓋茲資產落居全球第三 為何媒體說他雖敗猶榮？

2019-07-17 22:37

美股自紀錄高點小幅下滑 川普再度升高貿易戰疑慮

2019-07-17 07:02

媽媽訂迪士尼蛋糕 店員聽錯變「彩紅小馬大麻派」

2019-07-17 13:00

瞄一眼就記得！9歲妹妹「神還原」畫竊賊紅車 凹痕、鐵架全都有

2019-07-17 21:27

患罕見遺傳病不自知 健身女教練攝取過量蛋白質腦死亡

2019-07-17 09:50

店長忌日店門口貓咪趕不走 網友：店長回來了

2019-07-17 15:58

變態夫妻獵殺南非巨獅超嗨！屍體旁「激情熱吻」合照 網轟：殘忍

2019-07-17 21:13

巴西查獲山寨法拉利、藍寶堅尼

2019-07-17 14:09

WTO裁定美反補貼稅有違規定 中國可祭制裁因應

2019-07-17 09:44

11歲自閉兒室內排泄 遭繼父殘忍潑冷水凍死

2019-07-17 15:35

影／超髒火車座椅 旅客一拍揚起灰塵雲

2019-07-17 09:58

LV老闆竄起 比爾蓋茲首度被擠出彭博億萬富豪榜前二

2019-07-17 09:16

打錯算盤？亞馬遜Prime Day當天搜尋「退會」暴增18倍

2019-07-17 17:56

川普掰聖經 四人幫變成天啟四騎士

2019-07-17 21:41

連丟世界第一名 紐國網民崩潰了！

2019-07-17 17:51

影／埃及兩座最古老金字塔對外開放 內部長這樣

2019-07-17 16:34

批中不停手 澳洲電視節目稱新疆是世界最大監獄

2019-07-17 13:19

影／愛車被偷她不爽 自扮偵探成功把車「偷回來」

2019-07-17 17:17

川普又揚言 對大陸加徵更多關稅

2019-07-17 13:40

影／Google親中叛國？ CNBC：提爾沒證據、誇大其辭

2019-07-17 13:19

影／噁心陋習！推特網友群轟光腳滑觸控螢幕搭機客

2019-07-17 14:59

WTO裁決美對中「反補貼」關稅計算方式違規

2019-07-17 11:41

WTO裁美11項反補貼違規 中方促美糾正錯誤行動

2019-07-17 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top