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登月50週年 阿姆斯壯太空衣13年來首度亮相

2019-07-17 20:04中央社 華盛頓16日綜合外電報導

適逢阿波羅11號發射升空50週年，阿姆斯壯（Neil Armstrong）在登月...
適逢阿波羅11號發射升空50週年，阿姆斯壯（Neil Armstrong）在登月行動穿的太空衣今（17日）在史密森尼國家航太博物館公開展示，這是13年來的首次。 美聯社
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適逢阿波羅11號發射升空50週年，阿姆斯壯（Neil Armstrong）在登月行動穿的太空衣今天在史密森尼國家航太博物館公開展示，這是13年來的首次。

阿姆斯壯的兒子芮克（Rick Armstrong）與美國副總統彭斯（Mike Pence）一起出席阿波羅11號發射升空50週年紀念活動。活動中，阿姆斯壯太空衣睽違13年再次亮相。

彭斯回憶，1960年代晚期美國嚴重分裂，直到阿姆斯壯成為首位登上月球的人類，美國才重拾光榮，再次團結。

彭斯說：「在那短暫的時刻，穿著這件太空衣的男人除對科學和人類理解作出貢獻，更重要的是讓我們的國家和全世界再次團結。」

阿姆斯壯於2012年8月12日在美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）去世，享壽82歲。

彭斯表示，阿波羅11號發射升空，是20世紀發生的事件中，唯一有機會被30世紀的人類廣為緬懷的事蹟。

「1000年以後，1969年7月20日可能成為重大的日子，永存於地球人的心中和想像中。」

阿姆斯壯的太空衣曾在史密森尼國家航太博物館（Smithsonian's National Air and Space Museum）展示約30年，但館方因擔心它劣化，於2006年暫停展示。

過去13年來，館方密集向大眾募資，以進行太空衣修復工作，除訪問太空衣的設計與製造者，還研究衣服使用的素材與原料。多餘的募款則被用來修復另一位太空人柯林斯（Michael Collins）的太空衣。

1969年7月16日，阿波羅11號發射升空，並在7月20日成功登陸月球。當年執行任務的太空人包括阿姆斯壯、柯林斯和艾德林（Buzz Aldrin）。

太空人彭斯修復
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