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「連頭」女嬰成功分離！超過百名專家助陣 術後模樣超可愛

2019-07-17 20:14聯合新聞網 綜合報導

一對巴基斯坦的連頭2歲女嬰在接受超過50小時的手術後，不只是成功分離且已順利出院...
一對巴基斯坦的連頭2歲女嬰在接受超過50小時的手術後，不只是成功分離且已順利出院。圖擷自／Safa and Marwa
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一對巴基斯坦的「連頭」2歲女嬰，不只頭骨彼此相連，連部分腦部組織也相互纏繞，曾經被診斷若是想將二人分離，僅能保留一人存活。但英國倫敦大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）15日宣布，這對女嬰在接受超過50小時的手術後，不只是成功分離且已順利出院。

《紐約時報》報導，連體雙胞胎發生的機率僅為250萬分之一，而頭骨相連的病例更是低於5%，甚至超過一半的「頭顱連胎」無法活過一天。因此當姐妹倆莎法（Safa Ullah）與瑪瓦（Marwa Ullah）在2017年出生於巴基斯坦時，她們的母親曾被告知，幾乎沒有辦法在保全二人的情況下進行分離手術。

報導稱，這家位於英國的兒童醫院自2006年以來，已成功治療2個類似病例，醫護人員透過VR（虛擬實境）及3D列印技術來比擬姐妹倆的大腦和血管位置，重建出頭部模型以練習手術過程，從中找出分離姐妹的最佳方式，於去年10月進行分離手術。

手術過程不僅耗費超過50小時，還出動約100名醫護人員加入團隊，先是在兩個女嬰的大腦之間插入一塊隔板，完成內部分離後，再用各自的骨頭建造單獨的頭骨。在今年2月結束最後一次手術後，經過5個月的觀察，姐妹倆已於7月1日出院，醫生評估二人在3歲生日後就可站立、行走。

莎法與瑪瓦在手術後第一次看到對方的模樣，且姐妹都擁有白晰皮膚與圓滾大眼，她們母親認為二人是「天賜的禮物」。

莎法與瑪瓦擁有白晰皮膚與圓滾大眼，她們母親認為二人是「天賜的禮物」。圖擷自／me...
莎法與瑪瓦擁有白晰皮膚與圓滾大眼，她們母親認為二人是「天賜的禮物」。圖擷自／metro
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雙胞胎連體嬰
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