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連丟世界第一名 紐國網民崩潰了！

2019-07-17 17:51台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

紐西蘭短時間內連輸兩個「世界第一」給英國，讓該國網民大崩潰。（Photo by ...
紐西蘭短時間內連輸兩個「世界第一」給英國，讓該國網民大崩潰。（Photo by Wikimedia Commons）
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許多世界第一的寶座都被英國搶走，讓紐國網民很崩潰！紐西蘭近日才在世界盃板球賽輸給英格蘭，結果原本該國境內有一條「全世界最陡的街道」，最近也被英國威爾斯的一條小街道超越。這讓紐國網民崩潰，在網路上發佈「拜託再量一次」、「我們去把它弄斜！」等推文。

一再輸給英國

根據《英國廣播公司》報導，板球是許多曾被英國殖民的國家都喜歡的運動，印度、巴基斯坦是最著名的強權，彼此在賽場上也是死對頭。紐西蘭風靡板球也不意外，不過近日的板球世界盃，紐西蘭才飲恨輸給英格蘭，國內已經哀鴻遍野。

沒想到紐西蘭原本號稱「全世界最陡」的包德溫街（坡度35%），近日記錄卻被英國威爾斯哈里克城的一條小街道超越（37.5%）。許多英國民眾都發推文表示，他們不覺得開心，而是覺得非常爽。在一個禮拜內連續輸給英國兩次的紐西蘭網民更是崩潰，鼓吹大家想辦法把包德溫街「弄斜」一點。

網路上兩國互嗆

英國《郵報》也提到，包德溫街當地市長考爾表示，包德溫街還是「南半球最陡的街」，而且不會因為排名出來就變平，歡迎大家來玩。許多被英國殖民過的國家，在流行運動上也會跟英國相似（橄欖球、板球、足球等），在這些運動上也希望能打敗英國。因此在網路上也會出現許多互嗆言論。

以本次世界盃為例，紐西蘭原本如果贏球，就可以獲得該國第一座世界盃板球冠軍，但此次敗北也讓英國民眾嗆聲紐國拿不到冠軍，即使有也只是橄欖球，而且這也是很久以前的陳年往事了。

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