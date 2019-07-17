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11歲自閉兒室內排泄 遭繼父殘忍潑冷水凍死

2019-07-17 15:35聯合新聞網 綜合報導

詹姆士被父親殘忍關在花棚內，裡頭環境髒亂不堪。圖擷自英國每日郵報
詹姆士被父親殘忍關在花棚內，裡頭環境髒亂不堪。圖擷自英國每日郵報
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澳洲一名從小患有自閉症和注意力缺陷症的11歲男童，遭繼父綁在花園外的一處花棚內，裡頭髒亂不堪，繼父母擔心他會自殘，竟以極端的方是殘忍對待，讓這名男童最後因體溫過低死亡，繼父則被依殺人罪判刑。

根據英國《每日郵報》報導，這起事件發生在2010年，男童詹姆士（James Marsh）與父母和兩個兄弟姊妹，一起搬到澳洲新南威爾士中西部地區，由於詹姆士從三歲起就患有自閉症，剛開始他的繼父母讓他去上專業學校，但沒過多久他的繼父卻認為詹姆士在學校裡沒有受到適當輔導，因此決定將他帶回家照顧。

然而詹姆士被帶回家後，不但沒有受到合理的照顧，反而還被繼父殘忍虐待。繼父表示由於詹姆士的行為相當不受控，他除了會咬指甲還會從家具上跳下來，因此繼父聲稱，怕他會傷害到自己，就將他用繩子綁在洗衣房的馬桶椅上，甚至還將詹姆士的頭用待子綑住，並表示「這是幫助他入睡的一種策略。」

不僅如此，繼父還告訴警方「這是一個好主意，我們不能讓他做任何愚蠢的事情。」到了2011年9月30日這天，詹姆士因不小心在室內排泄，讓繼父相當生氣，因此決定將他綁在戶外花棚的椅子上，不料，凌晨時詹姆士因身體不適，不斷發出聲音，結果被繼父隔夜澆水後體溫過低身亡。

等到繼母回花棚時，詹姆士早已昏迷不醒，緊急送醫後仍回天乏術。詹姆士的繼父原本被指控謀殺，但最後被改判過失致死，繼母則聲稱不知道兒子發生這樣的事，而被判無罪獲釋。

詹姆士的繼父將他用繩子捆綁在花棚內的椅子上。圖擷自英國每日郵報
詹姆士的繼父將他用繩子捆綁在花棚內的椅子上。圖擷自英國每日郵報
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自閉虐童
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