愛滋病致死數減少 然投資減少難防疫

2019-07-17 14:56 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



根據聯合國最新愛滋病年度報告,2018年與愛滋病致死人數降至約77萬人,比2010年減少了33%,當年有120萬人死亡。不過,在國際捐款減少下,2018年愛滋病防治工作僅籌措到190億美元,由於投資減少,以及許多邊緣化社區仍缺乏重要醫療服務,防治工作仍停滯不前。

近4千萬人染病

根據《德國之聲》報導,聯合國報告提到,全球估計有3790萬人感染愛滋病毒,但有2330萬人(創歷史新高紀錄)接受抗反轉錄病毒治療(ART),可以有效控制感染程度。

非洲東部和南部的愛滋病患數量病例仍是最多的,不過,非洲愛滋病毒感染率、愛滋病致死人數在過去10年已經明顯減少。比較令人擔心的是東歐與中亞地區,愛滋病感染明顯增加29%,因為施打毒品而被感染愛滋病的人比重高達41%。東歐愛滋病死亡人數增加5%,中東、北非增加了9%。

國際捐款減少

2018年新發現的愛滋病病例中,有一半以上屬於無法獲得愛滋病預防服務的群體,包括性工作者、吸毒者、男同性戀、變性人、囚犯以及這些群體的性伴侶。聯合國愛滋病規劃署執行主任卡爾松表示,需更多的國家力量介入來根除這種疾病,政治是讓落後地區與人們獲得幫助的關鍵。

根據《商業日》報導,國際捐款減少情況下,聯合國2018年愛滋病因應措施項目僅籌措190億美元,2020年的籌資目標是262億美元。聯合國呼籲捐助國要增加贊助金額,並確保在10月開始的下個會期可以達到籌資目標。

先進國家積極防疫

有資源的先進國家願意多做愛滋病防治工作,能夠取得最有防治成效的治療資源當然最多。根據《[CBS新聞]( https://www.cbsnews.com/news/hiv-aids-deaths-have-declined-one-third-since-2010-no-cure-united-nations-report/》報導,防治愛滋病毒感染的藥物PrEP是最急需的防治項目,不過能獲的相關治療的人占少數。根據聯合國統計,2018年30萬人獲得PrEP治療,其中13萬人在美國。

新治療方法讓愛滋病致死率明顯下降,但防治工作更加緊迫。 (photo by US Embassy in Guyana under CC license)

