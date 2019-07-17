愛滋病致死數減少 然投資減少難防疫

2019-07-17 14:56 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



根據聯合國最新愛滋病年度報告，2018年與愛滋病致死人數降至約77萬人，比2010年減少了33%，當年有120萬人死亡。不過，在國際捐款減少下，2018年愛滋病防治工作僅籌措到190億美元，由於投資減少，以及許多邊緣化社區仍缺乏重要醫療服務，防治工作仍停滯不前。

近4千萬人染病

根據《德國之聲》報導，聯合國報告提到，全球估計有3790萬人感染愛滋病毒，但有2330萬人（創歷史新高紀錄）接受抗反轉錄病毒治療（ART），可以有效控制感染程度。

非洲東部和南部的愛滋病患數量病例仍是最多的，不過，非洲愛滋病毒感染率、愛滋病致死人數在過去10年已經明顯減少。比較令人擔心的是東歐與中亞地區，愛滋病感染明顯增加29%，因為施打毒品而被感染愛滋病的人比重高達41%。東歐愛滋病死亡人數增加5%，中東、北非增加了9%。

國際捐款減少

2018年新發現的愛滋病病例中，有一半以上屬於無法獲得愛滋病預防服務的群體，包括性工作者、吸毒者、男同性戀、變性人、囚犯以及這些群體的性伴侶。聯合國愛滋病規劃署執行主任卡爾松表示，需更多的國家力量介入來根除這種疾病，政治是讓落後地區與人們獲得幫助的關鍵。

根據《商業日》報導，國際捐款減少情況下，聯合國2018年愛滋病因應措施項目僅籌措190億美元，2020年的籌資目標是262億美元。聯合國呼籲捐助國要增加贊助金額，並確保在10月開始的下個會期可以達到籌資目標。

先進國家積極防疫

有資源的先進國家願意多做愛滋病防治工作，能夠取得最有防治成效的治療資源當然最多。根據《[CBS新聞]( https://www.cbsnews.com/news/hiv-aids-deaths-have-declined-one-third-since-2010-no-cure-united-nations-report/》報導，防治愛滋病毒感染的藥物PrEP是最急需的防治項目，不過能獲的相關治療的人占少數。根據聯合國統計，2018年30萬人獲得PrEP治療，其中13萬人在美國。

新治療方法讓愛滋病致死率明顯下降，但防治工作更加緊迫。 (photo by US Embassy in Guyana under CC license） 分享 facebook

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