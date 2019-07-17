NASA新登月計畫 預算不足是難題

2019-07-17 14:27 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



人類登月50周年之際，美國太空總署(NASA) 發表最新登月計畫，目標是2024年送女太空人上月球，再次締造新紀錄。不過，要達到目標得耗資200億美元。不少專家打臉，預算不足的情況下，NASA新登月計畫根本不切實際。

長期太空探索計畫

根據《CBS新聞》報導，50年前美國太空人阿姆斯壯坐上阿波羅11號，創造成功登陸月球的歷史紀錄。現在NASA有了新的登月計畫，目標可不只是只送上一位太空人登月，這個名為「阿波羅類固醇」計畫是可持續性、長期的人類探索太空計劃。

獵戶座是NASA自阿波羅時代以來首次設計的深空太空艙，外表與阿波羅太空船相似，但體積增加50%，可以容納四名太空人。獵戶座將在太空發射系統（SLS）火箭上發射，該火箭的設計比阿波羅時代的土星五號更強大，然後它會飛到一個繞著月球軌道運行的迷你太空站，機組將在那裡停靠月球登陸器到月球表面。

額外200億美元預算

不過，目前獵戶座計畫已經超出預算數十億美元，美國聯邦政府卻要求NASA必須要在2024年3月完成「阿波羅類固醇」計畫。美國副總統彭斯甚至說出重話，「如果NASA無法在5年內將美國太空人降落在月球上，我們需要改變NASA，而不是這個任務。」

對此，NASA已經開始全力以赴，撤換兩名新登月計畫的主管。不過，要在5年內完成計畫不是換人就可解決的，預算不足才是重點。NASA預期，要在期限內完成新登月計畫得需要額外200億美元預算，需要國會支持才會有女太空人成功登月的可能。

根據《WCBI》報導，NASA尚未公布「阿波羅類固醇」計畫細節，要在短期內獲得國會支持大筆預算還很難說。專家表示，沒有足夠預算，NASA的新登月計畫很難在期限內達標。

人類成功登月50周年之際，NASA計畫2024年送女太空人上月球的新計畫。 (photo by NASA under CC license） 分享 facebook

【更多精采內容，詳見 】