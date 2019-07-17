夏日滑水道驚魂 英男子疾衝而下撞斷頸椎癱瘓

2019-07-17 14:06 聯合新聞網 綜合報導



英國男子大衛與女友到Aqualandia水上樂園滑水卻不慎撞斷頸椎，圖右白色的滑水道即為出事的「Spalsh」。圖擷自 Aqualandia官網 分享 facebook

夏日天氣炎熱，到水上樂園玩滑水道是不錯的消暑方式，但滑水道卻可能隱藏危機。英國有名男子大衛（David Briffaut），日前與女友到西班牙Aqualandia水上樂園遊玩，使用滑水道時撞到頸椎，造成他昏迷癱瘓。這名男子的家人質疑為何沒有人調查滑水道的安全性。

英國《每日郵報》報導，大衛與女友8日到西班牙Aqualandia水上樂園渡假，當他們溜一款名為「Splash」的滑水道時，他們的朋友拍到他們趴在紅色滑水墊上，當大衛滑到底部時，他的頭擊中水面，頸椎被折彎。大衛失去意識並迅速被送往醫院，他醒來後表示感覺不到自己的雙腳。

大衛雖然恢復意識，但胸部以下呈現癱瘓狀態，家人們接受採訪時表示，大衛了解自己的傷勢，並在醫院受到良好的照顧，現在所有人都在等待奇蹟發生。事後大衛的父母也到水上樂園，想看事故發生的地點，但他們發現水上樂園仍在營業且沒有人調查滑水設施是否安全。

對此Aqualandia園方則回應，因為一起個案而稱園內設施不安全是「完全錯誤的」，園區的規則和建議都在園區內清楚呈現，並要求訪客遵守，然而根據影片顯示，大衛並沒有完全按照該設施的安全指示操作。

Aqualandia水上樂園位於西班牙貝尼多爾姆，是世界上最大的滑水樂園之一，園區內的設施分為「嬰兒」、「溫和」、「激烈」三種等級，最刺激的兩項設施下滑時速達每小時100公里，而出事的「Splash」則被歸類在溫和等級。