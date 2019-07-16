窮得只剩下錢？委內瑞拉通膨的慘痛代價

2019-07-16 15:29 聯合新聞網 文章提供／遠見



雞肉是民眾主要食用的肉品之一。圖／ingimage 分享 facebook 你能夠想像，當你買一隻雞需要花費高達1400萬元，會是什麼樣的窘境？甚至當你走到商店裡，所有的物品都沒有標價，直到收銀台前時才會計價，且價格可能是1小時前的5倍？這是近年來，委內瑞拉（Venezuela）正面臨的嚴峻通貨膨脹問題。

委內瑞拉的玻利瓦貨幣浮動正以每天都在變化的速率，彰顯出該國國幣完全失去信任的價值，最高的年通貨膨脹率達到了1300000％，對許多委內瑞拉人來說，委幣不僅沒有任何意義，實際上的民生窮困問題，更成了他們難以面對的痛苦。

曾經的輝煌 已成了過往雲煙

事實上，委內瑞拉也曾經是個擁有高度經濟成長率的國家，由於盛產石油、資源蘊含量豐富，國內90％以上的出口收入來自於原油出口，使得國內經濟發展繁榮。

因此，在總統烏戈查維茲（Hugo Chavez）施政時，他從1999年至2013年間消彌了很多貧困和不平等的社會制度，更對低收入者補貼教育和醫療資金挹注，在社會福利照護上投入了大量費用。

然而，《theconversation》報導，隨著國際原油價格不斷下跌，國際對購買委內瑞拉石油的需求逐漸下降、進口產品的價格上升，委內瑞拉開始陷入經濟危機。

烏戈查維茲死後，接任的尼古拉斯馬杜洛（Nicolas Maduro）解決問題的方法，竟然是叫銀行印刷更多鈔票。後果是，他維持了短時間的經濟運行，卻也因為貨幣大量湧入民間，造成市場崩盤、完全陷入困境，進而影響石油產量，導致嚴重惡性循環。

當國幣不再有任何價值

通貨膨脹問題嚴重，委國民眾不信任貨幣。GETTY IMAGES 分享 facebook

委幣開始不再值錢，這使得從今年起，人民開始捧著「大把大把」的鈔票去銀行擠兌美金，但委內瑞拉政府希望控制國內貨幣價值，進而阻止美元的兌換，使得民眾開始轉去黑市，就算以較高的換率也要將美元弄到手。

這是因為在大部分的商店，現在都以美元為幣值在標價。

可悲的是，2017年在市調機構ENCOVI「委內瑞拉生活狀況」調查下，有64.3％的人民表示因為食物攝取不足，體重已大幅下降，平均達11.4公斤，研究人員發現：人民傳統膳食的規模和質量都在下降、90％的人無法負擔伙食開銷、高達820萬人一日僅兩餐或更少、飲食中大多缺乏營養素。

加上醫療資源缺乏、窮人看不起醫生、犯罪率不斷飆升，國內瀰漫在哀戚的氛圍中。

再也待不下去 人民大量出走

《BBC》報導，時至今日，每天都還是有人民不斷的在逃離委內瑞拉，聯合國（UN）指出，自2014年迄今，已有超過400萬人離開了自己的祖國，最主要是逃到鄰近的哥倫比亞（Colombia），還有到祕魯（Peru）、美國（USA）、厄瓜多（Ecuador）、阿根廷（Argentina）與智利（Chile）等國。

此外，政府還計畫將富人的錢重新分配計畫予窮人，讓貧困的現象能有所緩解，進一步導致中產階級民眾大量離開家園，就怕自己辛苦打拚一輩子的事業，淪為政策下的犧牲品。

專家預估，惡性通貨膨脹導致委內瑞拉的物品價格飆升，預計人們會選擇完全放棄自己的貨幣，許多紙鈔被棄之如敝屣，婦女也將紙鈔拿來做些手工藝品，冀望能得到一點變現作用。

為了解決問題，政府甚至推出了新的貨幣，這種貨幣直接在幣值上刪減了5個0，並規定最低工資和油價來進行改革，但目前成效極其有限。

買衛生紙 不如用紙鈔當衛生紙

由於貨幣不再有任何價值，民間甚至開始直接把紙鈔取代衛生紙，因為那比直接買衛生紙還要來得有效益。

尼古拉斯馬杜洛現在的計劃，是將貨幣的幣值價值直接貶值了95％，這是當代世界歷史上最大的貨幣貶值，他還將貨幣的價格與石油掛勾，不讓浮動價格擴大。

馬杜洛政府希望是委內瑞拉人相信自己的貨幣而不是換取美元，並鼓吹這樣可以有穩定的經濟發展。

但至今所獲得的報應和代價，似乎還沒有平息的一天……

委內瑞拉日前爆發政權危機，民眾上街抗議。 美聯社 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.07.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）