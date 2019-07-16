每年增高10公尺…印度垃圾山 將高過泰姬瑪哈陵

2019-07-16 13:42 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



印度不少窮人依賴垃圾山過日子，凸顯印度政府對垃圾問題的不作為。 (photo by PxHere under CC license） 分享 facebook

全球垃圾量已超過20億公噸，到2050年可能增加到34億公噸，垃圾如何處理成各國的難題，不積極作為的國家如印度，就是持續堆高垃圾山，估計2020年高度可能就會超過泰姬瑪哈陵，成為最不光采的新地標。

每年增高10公尺

印度新德里東郊的加濟布爾垃圾場就是這座知名的垃圾山，佔地面積相當於40多座足球場，現在高度已經超過65公尺，每年以將近10公尺增高，按照此速度，2020年將超越印度最有名的世界文化遺產泰姬瑪哈陵。

根據《半島電視台》報導，「加濟布爾垃圾場」收集新德里市民產出的固體垃圾，每日大約有2000公噸垃圾會被丟到這裡，環境髒亂不堪，吸引野狗、老鼠、老鷹等動物逗留、盤旋，附近居民飽受困擾，更有不少窮困的人到垃圾山撿殘食、物品過日子。

根據《雅虎新聞》報導，印度最高法院已經向新德里市政管理部門提出警告，加濟布爾垃圾場可能很快需要放置紅色警示燈，以避免飛機撞擊。

全球垃圾遽增

加濟布爾垃圾場的垃圾山2018年曾因為暴雨沖刷部分坍塌，導致2人死亡。新德里市政府一度禁止在那裡傾倒垃圾，不過，因為垃圾無處處理，禁令等同無效。印度環境保護團體和最高法院都批評，印度政府不夠重視垃圾山危機，也沒有好的環保政策。聯合國甚至把新德里列為污染最嚴重的國家首都。

根據世界銀行報告，2016年全球人類產生20.1億公噸固體廢物，到2050年，可能增加到34億公噸。2016年所有城市垃圾中約有12%是塑料，其中有2.42億噸。必須得有新技術協助解決垃圾過量問題，降低垃圾掩埋場、焚化爐使用。

根據《供應鏈大腦》報導，泰國已經有新興科技公司透過分解有機廢物產生的甲烷來發電，也計畫在垃圾場旁建造發電廠。新加坡則利用焚燒垃圾的灰燼造島。另外，固體廢物被高溫氣化後可以產出合成氣體、金屬和用於鋪路的玻璃岩渣。

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