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網轟殘忍！情侶在非洲獵殺獅子 屍體旁熱吻留念

2019-07-16 13:41聯合新聞網 綜合報導

這對情侶參與了狩獵活動，引起外界批評聲浪。圖擷自Facebook
這對情侶參與了狩獵活動，引起外界批評聲浪。圖擷自Facebook
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破壞大自然的生存法則是愛護動物的人最不樂見的。近日，有對加拿大情侶到非洲遊玩，他們在一次野外狩獵時，殺了一頭公獅並與牠合照，二人在屍體旁擁吻，並將照片發在臉書上留言「沒有什麼能比在喀拉哈里沙漠中狩獵到叢林之王還高興」，這個舉動也引起外界撻伐，紛紛批評這對情侶的殘忍行為。

根據《鏡報》報導，來自加拿大的達倫（Darren）和卡羅娜（Carolyn）參加旅行社辦的狩獵活動，旅行社將獅子和其他凶猛的野獸關在一個狹隘的區域，由付費旅客任意屠殺，旅行社甚至允許獵人將動物遺體帶回英國，做為狩獵活動紀念品。

而加拿大這對情侶就是參與這個活動，並將與獅子合影的照片發在社群上，炫耀自己馴服萬獸之王。對此禁止狩獵運動的創始人愛德華多·貢薩爾維斯（Eduardo Goncalves）認為，這些獅子被繁殖及俘虜的唯一目的就是被獵人殺死，他批評「這對情侶應該為自己的行為感到羞恥，不應該為了炫耀而參加此活動」。

儘管對許多物種的生存危機越來越大，但在國際動物保護協議中，仍然允許狩獵運動，愛德華多表示「當我們允許這種狩獵活動繼續進行時，我們如何聲稱自己是動物愛好者的國家？」目前，英國環境部長邁克爾戈夫（Michael Gove）正在發起禁止獵殺的請願運動，盼英國國會能進快修法，結束這慘忍的行為。

網友看了紛紛怒批「沒有同情心的人才會將照片發在臉書上」、「非洲的獅子會減少50％，這些沒有靈魂傲慢和無知的人」、「他們會告訴孩子，他們有多勇敢在拍攝無法反擊的動物」、「這沒有什麼值得驕傲的」、「在他們自己悲傷的心中，他們會認為自己的行為很強悍」。

不肖業者以狩獵活動吸引付費旅客。圖擷自Facebook
不肖業者以狩獵活動吸引付費旅客。圖擷自Facebook
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