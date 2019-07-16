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詭異銅像現身鄉間小路 揭真相「媽媽一定會生氣」

2019-07-16 12:53聯合新聞網 綜合報導

日本網友貼出一張照片，鄉間小路上出現兩個銅像，實際上這是兩個沾滿泥巴的小孩。圖擷...
日本網友貼出一張照片，鄉間小路上出現兩個銅像，實際上這是兩個沾滿泥巴的小孩。圖擷自推特じん＠武漢
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在臺灣的觀光景點，有時可以看到全身塗滿顏料假扮銅像的街頭藝人；而在日本，一名網友在鄉野小路上也拍到了兩個銅像假人，但就像這些街頭藝人，這其實是兩個活生生的小孩，只是他們全身沾滿泥巴。網友將照片放上網路並解釋由來後，讓其他網友大笑並引發熱議。

日本網友「じん＠武漢」13日在推特上傳一組照片，其中一張照片中，一個小孩像是挖著鼻孔，看著另一個坐在腳踏車上的小孩，全身上下呈現如銅像般的土黃色，兩人像是在對話，畫面十分詭異。而另外一張照片中，這兩個小孩一個躺一個坐，出現在路邊的爛泥漿中。

原來真相是兩個小孩在泥巴中玩耍，且發文網友其實也參與其中。該網友表示自己暑假時回鄉下的親戚家，很高興能與親友們團聚，並和小孩們一起玩。他也po出了一張照片，只見他手裡拿著泥濘到看不出是什麼衣物的布料，他在文章最後說：「這樣回去的話，媽媽一定會生氣。」

網友得知原因後大笑，還貼出兵馬俑的照片，「即便他們出現在兵馬俑裡也毫無違和感。」還有人貼出龐貝古城、神隱少女的照片，留言區出現各式不同的梗圖回應。雖然該網友沒有回應究竟有沒有被媽媽罵，但「兩個銅像」的照片已經掀起話題。

有網友將兩個小孩後製進兵馬俑中，並表示毫無違和感。圖擷自推特前川泰徳(メロンパン...
有網友將兩個小孩後製進兵馬俑中，並表示毫無違和感。圖擷自推特前川泰徳(メロンパンくん)
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照片街頭藝人
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