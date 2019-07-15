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捷報！ 坦尚尼亞大象與犀牛數量增

2019-07-15 15:55台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

保育與取締盜獵讓野生動物數量得以緩慢增加。(Photo by Henri Ber...
保育與取締盜獵讓野生動物數量得以緩慢增加。(Photo by Henri Bergius on Flicker under Creative Commons license)
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取締盜獵奏效！非洲坦尚尼政府宣布，自從政府掃蕩非法集團盜獵行為後，當地瀕危犀牛數量已在增加，其他大象數量也較以往多。不過，保育團體則認為，數量增加背後應有其他原因，不太可能光靠取締就能達成。

據《英國獨立報》報導，根據《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》文件指出，坦尚尼亞在4年前當地有133隻犀牛，該國總統府稍早則表示，2015年犀牛數量僅15隻，但目前已來到167隻。

坦尚尼亞總統約翰馬古富利在2015年上任後，公開反對野生動物罪行，不到4個月，4名中國大陸人因走私犀牛角遭逮捕並被判刑20年，今年2月，1名中國人也因為走私象牙被判刑15年。

坦尚尼亞官員指出，「自從2016年特別小組成立打擊野生動物盜獵後，大象數量已經從2014年的4.3萬隻，目前增加到6萬隻。」根據2015年普查指出，當地大象數量在2009～2014年從11萬隻大幅下降只剩4.3萬隻。

不過，英國野生動物保育組織「生而自由基金會」政策主管瓊斯指出，犀牛與大象都繁殖緩慢，因此數量會增加應有其他原因。他表示，「這聽起來是好消息，但我們應該謹慎看待這些數字，等到獨立認證出爐。」他也認為，犀牛與大象有可能是從外地進來。

據《日本時報》報導，觀光業是坦尚尼亞主要收入來源，當地以野生動物狩獵、印度洋海灘與吉力馬札羅山著稱。該國政府指出，去年觀光業收入從2015年的19億美元增加到25億美元並且已將國土面積32%劃為保育活動用途。針對外界指控該國政府要在聯合國世界遺產地點興建水壩一事也對外否認。

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