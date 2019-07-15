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新生兒發育關鍵 應把握「黃金1000天」

2019-07-15 13:19世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙新生兒護理講座 黃金1000天是重要發育階段。記者顏潔恩／攝影
布碌崙新生兒護理講座 黃金1000天是重要發育階段。記者顏潔恩／攝影
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布碌崙(布魯克林)紐約親子互助會日前在8大道舉辦「產前準備與新生兒護理」講座，邀請兒科醫生為新手父母講解嬰兒護理知識；專家表示，嬰兒從在母親子宮內到兩歲間的「黃金1000天」是早期發育的重要階段，孕婦應在這個階段攝取均衡的營養，幫助孩子健全發展。

兒童營養師Lisa Berkenstock表示，「黃金1000天」是否攝取足夠的營養。將影響孩子一生的身心發育，因此母親應奠定基礎，懷孕時就多方面攝取營養，像葉酸、膽鹼(Cholin)、維生素D、碘等，有助嬰兒體格、大腦、神經、視力等發展。

此外，母親和新生嬰兒都應攝取足夠的22碳六烯酸(DHA)，擁有多種多元不飽和脂肪酸；成人可在魚油、白魚、魚罐頭中攝取，出生三個月內的寶寶可從母乳哺育中取得。

維生素D無法從飲食中足量攝取，人體須透過充足的日曬獲得，但美東地區有時陽光不足，孕婦可轉向攝取「 複合維生素」(Multivitamin)吸收有關營養；Berkenstock表示，複合維生素是目前醫學界推崇的一種吸收營養方式，對小資家庭是「低風險、低成本、高回報率」。

互助會會長黃妮可表示，8大道不少家庭的丈夫長期在外州工作，妻子懷孕時就要「靠自己」，但因不諳英文，難以尋求幫助，有時更只是把自己困在家裡；因此孕婦是最需幫助的群體，希望通過講座分享知識，讓新手父母對未來不感到焦慮。

黃妮可也說，新手媽媽常見的另一問題是對奶粉的種類不了解，導致餵養後出現許多問題，引起孩子過敏、脹氣等；她呼籲母親先從含有各種營養的奶粉開始了解，幫助孩子早期就能健全發育。

嬰兒孕婦親子
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