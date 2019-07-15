影／動物也狂逃！巴瑞颶風襲美 洪水引發「小強大軍」出沒

2019-07-15 13:06 聯合新聞網 綜合報導



巴瑞颶風帶來連日降雨，洪水讓原本生活在陰暗角落的蟑螂全數竄出。圖擷自 WWL Facebook影片 分享 facebook

美國路易斯安那州近日受到巴瑞颶風侵襲，強風暴雨已造成當地多處土石流、淹水、停電等災情，除了當地居民被疏散外，動物們也嘗試逃離颶風。13日當地媒體上傳一段影片，只見急流中的枯枝爛葉上，成群蟑螂在裡頭竄動，疑似是連日大雨，這些蟑螂離開原棲地往高處避難。

根據美國新聞網《INSIDER》報導，影片由當地媒體《WWL》上傳，裡頭有成群蟑螂在路邊爬，他們逃離原本的居處以躲避洪水，還有幾隻蟑螂在水中掙扎、游動，畫面相當噁心。

依據除蟲公司「Orkin」的說法，蟑螂平時生活在陰暗潮濕的地方，但巴瑞颶風為路易斯安那帶來連日豪雨，洪水將蟑螂們逼到日光之下，他們才能覓食生存。路易斯安那大學昆蟲學家波萊特博士（Ｄale Pollet）2005年也表示，洪水會讓蟑螂大量入侵房屋，民眾可在門口、窗戶用殺蟲劑防範。

巴瑞颶風在13日增強為一級颶風後在紐奧良登陸，目前已減弱成熱帶性低氣壓。美國CNN報導，截至週六晚間，巴瑞颶風以每小時8英哩的速度向北西北方向移動，最大風速為每小時60英哩。暴潮、豪雨及洪水氾濫三重夾擊下，讓路易斯安那多處泡在水中。

除了蟑螂以外，洪水也引出了紅火蟻、田鼠、螃蟹等動物，甚至有蛇等動物出沒。當地聖坦曼尼消防隊便在臉書上提醒民眾，若民眾所處位置水位偏高，請小心躲避洪水的蛇類或其他動物。