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慎入！11歲女童頭部90度扭曲 家人嘆沒錢醫

2019-07-15 11:30聯合新聞網 記者李福源／報導

孔巴爾一家非常擔心她的將來。圖擷自Pakistan News youtube影片
孔巴爾一家非常擔心她的將來。圖擷自Pakistan News youtube影片
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現年11歲的巴基斯坦女孩孔巴爾（Afsheen Kumbar）在八個月大的時跌倒受傷，導致頸部90度扭曲，苦等多年，去年2月終獲安排到卡拉奇（Karachi）的阿迦汗大學醫院（Aga Khan University Hospital）接受矯正手術，惟又因家人辦婚禮而被逼延期，結果至今仍在等待好心人援手。

當年僅八個月大的孔巴爾玩耍跌倒在地，頸部受傷，從此頭部無法保持正常位置，醫生認為是頸部肌肉失調，屬於斜頸症（torticollis）。除了影響外觀，孔巴爾還一直承受極大痛楚，導致難以進食、上廁所甚至步行。

孔巴爾無法上學，每天依靠52歲的母親賈米蘭（Jameelan）及27歲哥哥雅各布（Mohammad Yaqoob Kumbar）照顧。另外，孔巴爾的爸爸去年患癌離世，頓失去經濟支柱，難以負擔孔巴爾的手術費，一家人只能靠賈米蘭做家務助理的微薄收入捱日子。

家人辦婚禮錯失治療良機

雅各布原來在一間手提電話鋪工作，月入200鎊，但為了在家照顧孔巴爾只好辭職。他說：「我們非常擔心孔巴爾的將來，如果繼續缺乏治療，可能會出現其他疾病」。

據稱，孔巴爾本獲得一名好心人的資助去醫院接受手術，但因家人辦婚禮而延遲了一個月，豈料之後再也無法聯絡到對方。醫生表示，斜頸症所造成的長期壓力會導致頸部肌肉腫脹，以及頸部神經受壓，嚴重的更會引致脊椎退化症令椎間盤受損。

雅各布說：「我們甚至無法帶孔巴爾去醫院，因為她不能坐公共交通公具，但一程的士錢卻要花70鎊（約690港元）」，他呼籲公眾和政府幫助孔巴爾做手術重過正常生活。

延伸閱讀：

泰婦胸部失控膨脹　疑患罕見巨乳症　「已經沒有衣服可穿得下」

未來人類變成咁？　科技奴隸Mindy預示：寒背雞爪手雙眼瞼腦縮水

文章授權轉載自《香港01》

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