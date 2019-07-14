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苦等7小時美婦成機上唯一乘客 兒子機長：做媽媽私人機師

2019-07-14 22:17香港01 記者謝茜嘉／報導

瑪莉為乘搭兒子開的飛機，不惜苦等7小時，最後成為機上唯一一個乘客。（「Ryan ...
瑪莉為乘搭兒子開的飛機，不惜苦等7小時，最後成為機上唯一一個乘客。（「Ryan McCormick」fb圖片）
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每次去旅行第一樣最期待就是乘搭飛機，想不到美國有位媽媽遇上先苦後甜的經歷。因知道所乘搭的航班由兒子負責做機長，所以無懼7小時航班延遲，該媽媽仍耐心等候，沒有跟其他乘客一樣改機票，結果到航班起飛時，才發現自己成為機上唯一的乘客，連兒子亦笑稱終於可以當上媽媽的私人機長。不少網民見狀紛紛表示二人母子感情很好，而且整件事亦超有愛。

媽媽瑪莉（Mary McCormick）最近於佛羅里達州搭乘內陸飛機，但在機場時得知航班要延遲7小時，同機不少乘客即時重新預約早一班機，但瑪莉知道今次負責航班的機長正正是自己的兒子萊恩（Ryan McCormick），於是決定繼續等待。

最後瑪莉成為機上唯一一名乘客，兒子萊恩見到媽媽非常開心，更在facebook上載相片，更稱：「經過7小時的延誤，幾乎所有乘客都轉乘了早一班，除了我的媽媽（瑪莉）。我終於有個最好的機會去當媽媽的私人飛機長！」

原來瑪莉是名退休機師，萊恩小時候在家人的薰陶下及搭乘飛機的經歷，於是立志要當機師。瑪莉及丈夫亦非常支持他，如今終成功實現夢想，就連萊恩的女朋友亦曾有幸成為他的乘客。

不少網民表示今次兩母子的經歷令他們非常感動，又指他們一家人的感情亦非常好，不過有人有疑問：「這不是浪費燃料的行為嗎？」但網民紛紛反駁這對一家人來說是非常難忘的經歷，一次半次毫無影響。

瑪莉為乘搭兒子開的飛機，不惜苦等7小時，最後成為機上唯一一個乘客。（「Ryan ...
瑪莉為乘搭兒子開的飛機，不惜苦等7小時，最後成為機上唯一一個乘客。（「Ryan McCormick」fb圖片）
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延伸閱讀：

紐約乘客搭飛機突呼吸困難　幸得「全球最帥醫生」果斷用藥救一命

飛機墜毀前叫乘客寫遺書？彎身抱頭唔防撞？盤點4大飛行傳言真偽

文章授權轉載自《香港01》

媽媽航班機師
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