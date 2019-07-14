阿波羅11計畫50週年 回顧登月艇降落前緊張20分鐘

2019-07-14 18:14 中央社 華盛頓14日綜合外電報導



1969年7月美國展開「阿波羅11號」登月計畫，頭4天的奔月之旅一切順利，誰會料到，就在登月小艇準備降落月表的20分鐘前，警鈴突然大作，地面中心和太空船內空氣頓時凝結。

1969年7月20日，全球目光緊盯阿波羅11號（Apollo 11）登月進度的同時，太空人短暫失去了休士頓地面控制中心的無線電訊號。

那時，由奧德林（Edwin Buzz Aldrin）與任務指揮官阿姆斯壯（Neil Armstrong）駕駛的登月小艇「老鷹號」（Eagle）已在兩小時前脫離母艙哥倫比亞號（Columbia），只留柯林斯（Michael Collins）在母艙內繼續繞行軌道，老鷹號則緩緩下降，準備登月。

但就在準備降落的同時，警鈴突然大作，就連有航空工程師身分的優秀飛行員阿姆斯壯，也不禁緊張起來。

以寡言著稱的他透過無線電通報任務指揮中心：「請告訴我1202程式警報的讀數。」

休士頓指揮中心知道老鷹號的電腦「溢位」了，但所有系統運作正常。

看著下方的月球坑洞飛速掠過，阿姆斯壯知道，再照這種速度飛下去，他們會超出原定降落地點數英里。

他馬上改成手動駕駛，並透過舷窗觀察新的降落地點，但無懈可擊的地點很難找到，時間卻益發緊迫了。

不久後，他告訴奧德林：「這個區域岩石相當多。」

奧德林繼續唸出電腦顯示的速度和高度讀數，「慢慢降落中」。

阿姆斯壯回答：「停在那個坑洞上應該沒問題。」

此時，燃料也飛快耗盡。

休士頓地面控制中心不斷通知老鷹號，他們快到「最低剩油量」了。如果「最低剩油量」警報響起，就代表登陸時間只剩20秒。

而現在，只剩30秒，就會來到「最低剩油量」。

阿姆斯壯用上所有經驗，聚精會神地操作老鷹號。

終於，老鷹號停靠到了地面。

「著陸燈」，奧德林這句話，意味底部感測器已碰觸到地面。

原本不發一語的阿姆斯壯此時終於發聲：「休士頓，這裡是寧靜海基地（Tranquility Base）。老鷹號已經降落。」

休士頓地面爆出如雷的歡呼聲，通訊官杜克（Charlie Duke）回覆說：「地面收到了。大家快沒嚇死，我們終於又活了過來。萬分感謝。」