怎麼忍心吃狗狗！韓國動保團體抗議 業界同場辦狗肉試吃會

2019-07-14 15:47 香港01 記者凌俊賢／報導



民眾吃狗肉。 法新社 分享 facebook 韓國部份民眾會趁「三伏」天食用狗肉，這種文化一直引起不少爭議。7月12日是三伏的初伏日，當地大批動權益人士及韓國民眾當日在光化門廣場舉行集會，反對吃狗肉。但飼狗業界亦在同場抗議，並即場舉行狗肉試吃會。

韓國多個關注動物團體當日穿上黑衣，在國會門外抗議，呼籲終結狗肉產業。美國荷里活影星、曾出演《鐵金剛勇奪巡航導彈》（007：Never Say Never Again）的金碧辛嘉（Kim Basinger）亦有到場支持。

示威者呼喊「停止食用狗肉」、「牠們不需要你的眼淚，需要你的幫助」等口號，又舉起「在狗肉產業結束前，還會有多少百萬隻狗枉死？」的標語。他們又用黑布覆蓋狗屍模型，象徵狗隻遭狗農殘忍虐殺。

無奈的是，這群示威者要在同一場合聞着狗肉味道，看着別人食狗肉。事關近20名狗農「踩場」，在同場舉行狗肉試食會，並即場吃下狗肉。他們強調食狗肉對健康有益，不應終結這項傳統產業。

三伏吃狗傳統

三伏是農曆二十四節氣的重要日子，為初伏、中伏、末伏的統稱。韓國有部份人相信，在這三天吃狗肉及人參雞湯進補，能對抗酷熱，補充流汗過多導致的陽氣流失。

近年因外界強烈批評食狗肉，加上韓國年輕一代厭惡吃狗，當地狗肉店已經開始式微，但動物權益人士聲稱，當地每日仍有數千隻狗被屠宰。

注動物團體穿上黑衣抗議吃狗肉。 法新社 分享 facebook

業者舉辦狗肉試吃會。 法新社 分享 facebook

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