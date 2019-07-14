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不只美國覬覦宇宙 法國也瞄準太空

2019-07-14 14:54台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「放眼世界，征服宇宙！」法國總統馬克宏近日宣佈，法國將成立「宇宙軍團」，並積極與歐盟合作，讓歐洲太空發展不被美、中、俄邊緣化。由於太空有可作為精密科技發展的金屬、稀土等礦產，讓擁有太空科技的各國都希望能加速太空探勘、軍事的發展。

法國加入太空爭霸

根據《英國廣播公司》報導，法國總統馬克宏在14日國慶日前一天宣布，將於9月成立新的太空軍事指揮部。他宣稱，這可以讓法國的衛星可以受到更多保護，「可以用更主動的方式解決太空問題」。

馬克宏希望新的部門可以取代法國2010年設立的太空部門，將新的指揮部併入空軍編制，法國以後空軍會變成「空軍與太空軍」。另外，他也宣布會跟歐盟討論合作框架，法國希望能主導歐洲太空發展，以免在日後的太空競爭被已有先進太空科技的美國、俄國、中國，甚至是印度邊緣化。

美國總統川普去年也宣布成立空軍第6分隊為「太空軍」，並表示不能讓俄國跟中國在太空科技上捷足先登，美國要持續保有太空發展的優勢，太空軍在國慶演講跟「閱兵」（因為後來國慶典禮變成戰機飛過去，沒有正式閱兵）的時候，也成為川普誇耀的政績之一。

富含關鍵資源

《雪梨先驅報》提到，太空中有許多可供高科技產業、重工業等方面非常關鍵的金屬、稀土。這些比鐵、鋁（地核主要成分）還要重的物質可能都是從太空來的，隨著戰略資源逐漸耗盡，各國也將眼光轉往太空，企圖尋找更多稀有金屬礦藏。

另外，為了避免過度依賴其他國家資源（如中國稀土），擁有太空科技的中國、俄國、美國都希望發展太空探勘、軍事方面的科技，太空成為新的兵家必爭之地。由於國際中尚未有完整的太空法規，俄國先前還曾與盧森堡合作，針對太空探勘等相關法律進行探討。

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