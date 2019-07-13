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全球最貴建築之一 蘋果新總部價值估1294億

2019-07-13 13:54聯合晚報 編譯徐榆涵／綜合報導

蘋果新總部「蘋果園區」鑑價41億7000萬美元，成全球最貴建築之一。 路透
蘋果新總部「蘋果園區」鑑價41億7000萬美元，成全球最貴建築之一。 路透
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根據最新鑑價結果，蘋果位在美國加州庫博蒂諾市（Cupertino）的甜甜圈形巨無霸新總部蘋果園區（Apple Park）價值41億7000萬美元（約台幣1294億元），成為全球最貴建築之一。

庫博蒂諾市所在的聖塔克拉拉郡副估稅員金斯堡（David Ginsborg）承認，這筆280萬平方英尺的房地產很難鑑價。他表示，「該建築各方面都是客製化打造，設計複雜的環狀主建築，特殊處理的玻璃和特製瓷磚，周圍環繞著莫哈韋沙漠的松樹。但到頭來，它是一座辦公大樓，我們還是能估價」。

該棟建築耗資50億美元打造。相較之下，全球最高建築杜拜哈里發塔耗資15億美元；新加坡濱海灣金沙酒店的建造成本則約為55億美元。

按照加州規定，房產稅每年1%，因此蘋果每年要繳稅4000多萬美元。

該筆稅收中約25%供作當地小學補助經費，另外15%用於當地消防服務，6%的稅收則由庫博蒂諾市政府自由支配。

聖塔克拉拉估稅員史東說，蘋果為當地最大房產稅納稅人，「他們是最主要的雇主，這對該郡來說有另一個好處」。

但批評人士認為，蘋果每年繳的稅和營收比起來只是九牛一毛，未能抵銷其造成的房價上漲危機和街友問題。

作為蘋果園區開發協議的一部分，該公司提供585萬美元作為平價住宅基金。另外投資7500萬美元用於改善基礎建設，以紓解附近幾個城市的交通壅塞情形。

建築房地產蘋果Apple
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