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市中心居民心臟含數十億顆鐵粒子 空汙與心臟疾病有關係

2019-07-13 10:18聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

研究發現，住在市中心的人，心臟含有數十億空氣汙染微粒。這種富含鐵的粒子可能是空汙與心臟疾病有關聯的根本因素。

英國衛報報導，刊登在環境研究期刊（Environmental Research）的研究指出，即使年僅3歲，心臟中極其重要的輸血肌肉細胞也含有空氣汙染粒子。

研究對象為63名在墨西哥市車禍喪生、沒有受到胸部創傷的死者，平均年齡25歲。研究發現，每公克的乾燥心臟組織富含鐵奈米粒子介於20億至220億間，數量是空汙較不嚴重地區死者的二到十倍。

蘭開斯特大學教授芭芭拉．馬赫（Barbara Maher）表示，他們在粒線體發現富含鐵的微粒，這些粒線體已受損、似乎異常。

雖然這項研究的對象是墨西哥市民眾，馬赫表示，沒有理由預期其他城市的居民會不一樣。

馬赫及其同事早在2016年發現，都市居民腦部有相同的奈米粒子，證明空汙微粒會進入腦部。

任何年齡都有可能受空氣汙染影響，不過馬赫最擔心的是孩童。

近期另一份報告顯示，空氣汙染有可能傷害每一個器官，甚至是每一個細胞。人類吸入這些奈米粒子時，粒子將隨著血液被送往全身各個地方，造成的傷害從糖尿病、智力衰退到流產率提高等。2018年的一項研究發現，一名婦人產後的胎盤發現空氣汙染粒子。

研究人員表示，人類心臟有大量空汙奈米微粒，可能代表嚴重的健康疑慮，必須立即採取措施改善空氣汙染。根據世界衛生組織，全球超過90%人口生活在汙染的空氣中。

研究證實，空氣汙染與心臟疾病有直接關聯。歐新社
研究證實，空氣汙染與心臟疾病有直接關聯。歐新社
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空氣汙染奈米墨西哥
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