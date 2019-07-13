市長假扮殘疾「臥底」測試員工 當場被秘書趕出去

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2019-07-13 11:04聯合新聞網 綜合報導

墨西哥奇瓦瓦(Chihuahua)1名市長卡洛斯特納(Carlos Tena N...
墨西哥奇瓦瓦(Chihuahua)1名市長卡洛斯特納(Carlos Tena Nevarez)，接受到民眾投訴信，表示受到公務員不平待遇及不友善的態度，卡洛斯特納不相信自己同事會這麼做，決定親自「臥底」實測。 圖／取自推特
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墨西哥1名市長收到民眾投訴信，表示市府官員對弱勢團體的態度不佳，於是他決定親自做實驗，穿得像乞丐般坐在輪椅上，結果實測結果「不但被歧視，還被辦公室同事趕出去」，讓他覺得痛苦又生氣，已經準備要把這些人解雇。

綜合外媒報導，墨西哥奇瓦瓦(Chihuahua)1名市長卡洛斯特納(Carlos Tena Nevarez)，接受到民眾投訴信，表示受到公務員不平待遇及不友善的態度，卡洛斯特納不相信自己同事會這麼做，決定親自「臥底」實測，他坐著輪椅，穿著一件髒兮兮的外套，遮住了腿，看起來一副很可憐的模樣，讓公務員認不出他來。

於是他這樣進到社會局領取食物代金券，結果服務人員冷漠對待甚至無視他，後來他前往自己的辦公室，表示要找「市長」談談，被告知市長不在，他後來要求找秘書，結果卻被「當場趕出去」，卡洛斯特納當場從輪椅上站起來，脫下偽裝的衣物，讓他員工們當場僵住。

這起事件讓卡洛斯特納生氣，表示會因為受到這些不良待遇解雇至少三個人，對自己的同事相當失望，也強調日後不想再聽到這種歧視事件發生。

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