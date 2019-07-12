訂炸雞等1個半小時 外送員一個舉動讓他氣消

2019-07-12 17:50 聯合新聞網 綜合報導



外送示意圖。 路透 分享 facebook 外送服務越來越方便，也因為商機無限，許多餐飲業者紛紛投入外送行列。馬來西亞一名漫畫家Zunar日前向知名的炸雞業者訂了外送，訂單上顯示1小時內會送達，但最後拿到炸雞時已經過了1小時20分鐘。Zunar起初對於外送員的服務效率感到很不高興，但這名外送員的一句話和一個舉動反而讓他改變想法，大讚是年輕人的典範。

Zunar日前在臉書上PO文表示跟肯德基訂了炸雞外送，原本是1小時內會送達，沒想到足足讓他等了快1個半小時。當外送員出現時，Zunar很不悅的詢問對方為什麼這麼慢？這名外送員很有禮貌的向他道歉表示因為人手不足，所以送餐的時間比較晚，Zunar聽了後也不再追究。

當Zunar拿出一張50林吉特（約台幣376元）和一枚8林吉特（約台幣60元）要付錢時，這名外送員竟然說不需要全付，只要付零錢即可，不過Zunar擔心這樣會害外送員回去被經理責罵，因此堅持要付全額。沒想到這名外送員說「我就是經理，因為人手不夠，所以由我來親自外送」，讓Zunar相當讚賞。

Zunar認為這名經理的處理態度讓人很敬佩，也大讚他的做法是值得年輕人效法的，「這樣的年輕人應該堪稱典範」，他也祝福這位經理和他的團隊能讓這家店越來越進步。