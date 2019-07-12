親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蘇丹政變中再傳政變陰謀？軍政府鎮壓軍官的混亂局面

日韓貿易戰」的爆氣時機？日本為何此刻突襲

兩次強震 衛星圖現地殼破裂

2019-07-12 13:56世界日報 編譯組／綜合報導

太空總署「萬花筒」衛星地圖顯示地震造成地殼移位。圖／世界日報提供
太空總署「萬花筒」衛星地圖顯示地震造成地殼移位。圖／世界日報提供
分享

位於加州理工學院的太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL），發布一幅看來像「萬花筒」的人造衛星地圖，顯示南加州上周兩次強烈地震造成震央區地殼破裂與移位。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）與寇恩縣（Kern County）交界處7月4日發生規模6.4強震，7月5日又發生規模7.1大地震。噴射推進實驗室人造衛星影像分析小組根據7月8日人造衛星資料，與4月8日人造衛星資料對比，製出這幅令人「眼花」的地圖。

小組專家費汀（Eric Fielding）解釋說，肉眼無法看清地震造成的地殼破裂與移位，但他們有發展25年的科技可以顯示出來。這幅地圖每一種奇幻扭曲顏色，代表地殼移位4.8吋。如果是直線，代表地殼只有原地裂開。

費汀說，地震之後他們希望查出是什麼斷層移動，移動多遠。人造衛星影像可幫助他們找到斷層位置，斷層滑動長度，以及什麼斷層移動最遠。有了這些資料，他們更可推斷未來地震可能地點。

費汀說，1992年蘭德斯大地震（Landers Earthquake）發生後一個月，他們才拿到這種人造衛星影像。但人造衛星技術2016年後突飛猛進，現在只要三、四天即何收到。

費汀表示，日本太空總署（JAXA）為這次製圖提供資料。噴射推進實驗室正在打造自己的雷達人造衛星，計畫三年內發射，屆時將可每12天為整個地球製圖。

地震太空強震
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

當網友就好？荷航籲民眾少飛一點「視訊取代面對面」

2019-07-12 14:27

法國「被動安樂死」爭議11年結局：植物人蘭伯拔管逝世

2019-07-12 12:12

9千萬人追蹤他！大學肄業、被迪士尼拒絕的屁弟派，為何變全球第一網紅

2019-07-12 10:13

人性大考驗 美運鈔車公路狂噴現鈔被撿光

2019-07-11 23:16

激似「馬爾地夫」的熱門打卡景點 湖水竟含劇毒

2019-07-11 21:24

荷蘭打造生態系統 公車站成蜜蜂休息站

2019-07-11 20:11

推廣氣候變遷 科隆成氣候緊急城市

2019-07-11 19:42

避免大象被列車撞死 印度鐵路公司推出蜂計畫

2019-07-11 17:56

Netflix影集「毒梟矮子」本尊 嗜血無良判終身監禁

2019-07-11 15:40

影／南非版保羅！ Uber司機邊開邊唱歌劇爆紅

2019-07-11 15:30

爸爸化身FBI揪出照片秘辛！這罐橘色瓶子讓人臉紅紅

2019-07-11 15:17

退休發大財 勇士隊前教頭靠種大麻

2019-07-11 15:14

21萬年前 這顆頭骨帶人類祖先「遠離非洲」

2019-07-11 14:50

逛夜市手機被偷後劇情神展開 和泰警同歡吃烤肉

2019-07-11 13:14

核爆家園拚觀光？烏克蘭總統下令「車諾比開發計畫」

2019-07-11 12:32

若不再積極遏制暖化 2050倫敦熱到像馬德里

2019-07-11 11:32

中國棄嬰變「美國公主」？跨國孤兒收養的童話真相

2019-07-09 20:54

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 13:25

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 14:41

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

不要惹女友生氣！與男友吵架氣爆 她轉頭一「杓」拍扁眼鏡蛇

2019-07-11 15:27

母豬腹中藏有怪異毛蛋？ 原來是價值千萬的「豬砂」

2019-07-11 17:23

降落一半機長突然全身發青 飛機空中翻轉嚇壞乘客

2019-07-12 12:21

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

2019-07-11 18:20

美股道瓊指數大漲200點 史上首度漲破27,000點

2019-07-11 23:59

影／沼澤生死戰！鱷魚對決緬甸巨蟒 輸家淪為大餐

2019-07-12 08:20

激似「馬爾地夫」的熱門打卡景點 湖水竟含劇毒

2019-07-11 21:24

伊朗軍艦攔油輪 遭英海軍逼退

2019-07-11 23:44

人性大考驗 美運鈔車公路狂噴現鈔被撿光

2019-07-11 23:16

美國擬讓金正恩發大財一年半 換取北韓停止製造核武

2019-07-11 20:38

紐約乘客搭飛機突呼吸困難 幸得「全球最帥醫生」果斷用藥救一命

2019-07-12 09:50

偷聽？谷歌承認：承包商會聽取語音助理錄下的內容

2019-07-12 10:39

當網友就好！荷蘭皇家航空呼籲民眾少飛一點

2019-07-12 11:40

鮑爾加大降息暗示：Fed有降息空間 貨幣政策可能過緊了

2019-07-12 06:34

道指升破2萬7000點 10年來漲逾2萬點

2019-07-12 05:13

龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

2019-07-11 21:24

亞馬遜擬砸7億美元重新訓練員工 以適應自動化未來

2019-07-11 23:17

9千萬人追蹤他！大學肄業、被迪士尼拒絕的屁弟派，為何變全球第一網紅

2019-07-12 10:13

白天喊美國去死 晚上卻搶追「美隊」？伊朗人身體比嘴誠實

2019-07-12 10:00

新郎搭上婚禮統籌師 崩潰新娘賤賣「被詛咒的婚紗」

2019-07-12 09:52

嘉吉：美中貿易戰持續 將導致農產品貿易流向永久改變

2019-07-12 07:42

Fed降息幅度 市場都在猜

2019-07-12 02:36

避免大象被列車撞死 印度鐵路公司推出蜂計畫

2019-07-11 17:56

影／家有蜘蛛請饒牠一命 澳洲網友拍片告訴你原因

2019-07-12 11:48

熱到受不了！ 麋鹿闖入民宅自救 找到「寶物」消暑

2019-07-12 13:22

美法貿易大戰 點燃引信

2019-07-12 02:36

影／美海防隊強力緝毒！跳上航行中潛艇活逮毒販

2019-07-12 12:32

影／加拿大航空遇「晴空亂流」 急降夏威夷35人傷

2019-07-12 12:37

川普再出狂語：腎臟在心臟裡！

2019-07-11 16:11

法國納稅人的錢拿去幹嘛了？官員吃龍蝦！

2019-07-12 10:10

為了貨出去錢進來 美國兩州州長嗆辣舌戰

2019-07-12 11:05

Netflix影集「毒梟矮子」本尊 嗜血無良判終身監禁

2019-07-11 15:40

美國6月核心CPI增幅比預期大 料不改變Fed本月降息展望

2019-07-11 21:06

Tesla前員工哭訴：懷孕、請假、打電話就被解雇

2019-07-11 16:08

慘！ 醫院搞錯試管胚胎 她的寶寶跑到別人肚子裡

2019-07-11 16:05

六四解密 老布希承諾鄧小平：美無意干涉中國事務

2019-07-11 18:12

聯合國通過決議 將對菲律賓奪命掃毒戰提報告

2019-07-11 22:48

南韓爆反日風潮 日大廠憂營運

2019-07-11 19:20

荷蘭打造生態系統 公車站成蜜蜂休息站

2019-07-11 20:11

伊對英下手 逼出美英聯軍？

2019-07-11 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top