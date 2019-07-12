兩次強震 衛星圖現地殼破裂

2019-07-12 13:56 世界日報 編譯組／綜合報導



太空總署「萬花筒」衛星地圖顯示地震造成地殼移位。圖／世界日報提供 分享 facebook

位於加州理工學院的太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL），發布一幅看來像「萬花筒」的人造衛星地圖，顯示南加州上周兩次強烈地震造成震央區地殼破裂與移位。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）與寇恩縣（Kern County）交界處7月4日發生規模6.4強震，7月5日又發生規模7.1大地震。噴射推進實驗室人造衛星影像分析小組根據7月8日人造衛星資料，與4月8日人造衛星資料對比，製出這幅令人「眼花」的地圖。

小組專家費汀（Eric Fielding）解釋說，肉眼無法看清地震造成的地殼破裂與移位，但他們有發展25年的科技可以顯示出來。這幅地圖每一種奇幻扭曲顏色，代表地殼移位4.8吋。如果是直線，代表地殼只有原地裂開。

費汀說，地震之後他們希望查出是什麼斷層移動，移動多遠。人造衛星影像可幫助他們找到斷層位置，斷層滑動長度，以及什麼斷層移動最遠。有了這些資料，他們更可推斷未來地震可能地點。

費汀說，1992年蘭德斯大地震（Landers Earthquake）發生後一個月，他們才拿到這種人造衛星影像。但人造衛星技術2016年後突飛猛進，現在只要三、四天即何收到。

費汀表示，日本太空總署（JAXA）為這次製圖提供資料。噴射推進實驗室正在打造自己的雷達人造衛星，計畫三年內發射，屆時將可每12天為整個地球製圖。