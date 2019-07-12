親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

馬英九洩密案最終審 高院今天判無罪確定

10名男大生墾丁下海戲水 1人遭浪捲失蹤今尋獲遺體

9千萬人追蹤他！大學肄業、被迪士尼拒絕的屁弟派，為何變全球第一網紅

2019-07-12 10:13商業周刊 楊少強／商業周刊

屁弟派本名謝爾伯格(Felix Arvid Ulf Kjellberg)，他的Y...
屁弟派本名謝爾伯格(Felix Arvid Ulf Kjellberg)，他的YouTube頻道訂閱數至今超過9700萬。圖擷自YouTube
分享

4月1日，日本宣布了新年號，也是全球第一網紅承認落敗的日子。在YouTube擁有全球最高訂閱數的屁弟派(PewDiePie)，當天承認他的龍頭地位已被超越。然而這位第一網紅「勤、嘲、趣、粉」4字訣，仍是他人無法超越的典範。

屁弟派本名謝爾伯格(Felix Arvid Ulf Kjellberg)，他的YouTube頻道訂閱數至今超過9700萬，若這群粉絲組成國家，將是全球第16大國，比德國還多1500萬人。

原本屁弟派的訂閱數全球第一，今年4月曾被印度唱片公司T系列(T-Series)超越(後來他又反超)。不過T系列粉絲大多在印度，屁弟派粉絲則跨越各國。《富比世》雜誌估計，屁弟派年收入1200萬美元，英國《獨立報》稱他1年賺的錢，比好萊塢影后梅莉．史翠普（Meryl Streep）還多。

這個不滿30歲的大學肄業生，靠上傳電玩影片成名。但直播打電玩的網紅無數，為何只有屁弟派走紅？

首先是大環境因素。屁弟派是全球化的產物：出生在瑞典，用美式口音唱西班牙歌，住在英國，和義大利女友訂婚，打算在日本買房。他的全球化背景，加上具有瑞典口音的英語，使他能以全球最通行的語言吸引各國粉絲。

勤：每天上傳影片，近十年沒中斷過

但更重要的是他的4字訣，首先是「勤」。屁弟派幾乎每天都上傳影片，有時甚至1天2次，即使生病或旅遊也不中斷。這個習慣他堅持了近十年。許多網紅最多撐1年就放棄，因為他們沒看到訂閱數或收入成長。屁弟派卻不同，他上傳影片只求開心，「我就是想娛樂，這個目標優於一切。」

嘲：不怕種族歧視問題，嘲諷無尺度

第2字是「嘲」。他敢嘲諷一切，甚至甘冒政治不正確。從雇人舉著「猶太人去死」標語，到他訂閱數被T系列超越時，取笑印度人「腦袋裝屎」，「印度人終於學會用YouTube了，好棒棒！」他坦言：「這是歧視，但並不犯法！」

屁弟派敢如此政治不正確，主因是他不看大公司臉色。在取笑猶太人後，迪士尼取消和他合作。但屁弟派的地位本就不靠大公司賞賜，他是自己打出來的。事實是大公司反而要靠攏他，才能爭取能見度。在迪士尼取消與其合作後兩年，屁弟派的訂閱數增加了4千萬。

趣：不只酸別人，也能酸自己的蠢樣

第3字是「趣」。若只會酸人，屁弟派充其量只是酸民而已。真正讓他脫穎而出是他酸得有趣。

屁弟派剛出道時，上傳幾段遊玩影片，卻乏人問津，於是改玩恐怖遊戲，他誇張的表情以及被嚇到時的反應，讓觀眾笑翻。一位觀眾評論：「屁弟派不是第一個上傳電玩影片，卻是最有娛樂性的一個。」

他的「趣」不只酸別人，也酸自己，甚至把自己犯蠢的影片也上傳。一般人看到這些影片卻很療瘉：上帝是公平的，這個人雖然收入高、名氣大，私下生活行事卻比我們還蠢。

線上問答網站擴拉(Quora)曾問：「屁弟派為何能紅？」其中一則回答是：「看屁弟派的視頻，讓你覺得你也做得到。」不管是對著鏡頭說話、玩遊戲，享受生活。若人們看的是威爾．史密斯(Will Smith)的視頻，很少人覺得他們也做得到。

粉：幫粉絲助攻、找樂子，養出鐵粉

第4字是「粉」。屁弟派不只玩主流遊戲，粉絲自製的遊戲他也玩。一個默默無聞的粉絲做了遊戲，屁弟派卻願意花時間幫他推廣，自然讓粉絲感激。即使不打電玩，屁弟派上傳其他影片，從與女友出遊到玩猫，也都在娛樂粉絲，因此粉絲們對他更死忠。

但屁弟派走紅也引來撻伐，他取笑猶太人時，英國《衛報》批評：「屁弟派成功證明這個世界有多瘋狂！」《哈利波特》作者羅琳(J.K.Rowling)還特意轉載屁弟派的反猶太言行，宣稱：「給那些認為『法西斯』只是無關痛癢的人看看。」屁弟派則辯稱「這只是開玩笑！」

平心而論，屁弟派確實冒犯了某些人，但他並未強迫別人收看——不喜歡他，拒看就是了。此外，輿論多只關注屁弟派的爭議，卻少提他私下也做過不少慈善：從捐錢給窮人買清水，到自掏腰包救助印度兒童、為弱勢族群募款，至今他捐出的錢超過100萬美元。

屁弟派另一罪行就是散播低俗。美國《華盛頓郵報》稱，屁弟派的粉絲是一群「9歲屁孩大軍。」這反映出菁英的傲慢。譴責屁弟派低俗，其實是罵大眾愚蠢：人們竟然蠢到不看我們菁英做的偉大作品。這種要市場配合我、而非我配合市場的心態，只會使自己走入死胡同。由此來看，屁弟派才是尊重市場、又能滿足客戶需求的人。

屁弟派與主流媒體之戰，反映出「娛樂比知識值錢」。自媒體時代，人人都可在臉書發表貌似有內涵的言論，主流專家的邊際價值因此不斷下降。娛樂卻不然，即使人人都能自拍，卻不是所有人都能逗人發笑。「自己開心，也讓別人開心」，這就是屁弟派的成功關鍵。

【延伸閱讀】


超不爽台灣！聽到是跟台灣人結婚，柬埔寨公務員就把申請表收起來...為什麼柬埔寨人這麼「反台」？
川普放鬆對華為制裁，背後沒說出口的壓力...兩岸專家給台灣經濟發展建言
房東裝監視器、隨意進出房間…在新加坡租房，你得準備好面對的7個潛規則
Adidas商標在歐被判失效，準備跟「三條線」說再見？5問題看懂背後因果

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

網紅YouTuberYouTube網路直播直播主
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

人性大考驗 美運鈔車公路狂噴現鈔被撿光

2019-07-11 23:16

激似「馬爾地夫」的熱門打卡景點 湖水竟含劇毒

2019-07-11 21:24

荷蘭打造生態系統 公車站成蜜蜂休息站

2019-07-11 20:11

推廣氣候變遷 科隆成氣候緊急城市

2019-07-11 19:42

避免大象被列車撞死 印度鐵路公司推出蜂計畫

2019-07-11 17:56

Netflix影集「毒梟矮子」本尊 嗜血無良判終身監禁

2019-07-11 15:40

影／南非版保羅！ Uber司機邊開邊唱歌劇爆紅

2019-07-11 15:30

爸爸化身FBI揪出照片秘辛！這罐橘色瓶子讓人臉紅紅

2019-07-11 15:17

退休發大財 勇士隊前教頭靠種大麻

2019-07-11 15:14

21萬年前 這顆頭骨帶人類祖先「遠離非洲」

2019-07-11 14:50

逛夜市手機被偷後劇情神展開 和泰警同歡吃烤肉

2019-07-11 13:14

男童車上用寶特瓶救急！ 媽媽慘遭「尿尿淋頭」

2019-07-11 12:40

核爆家園拚觀光？烏克蘭總統下令「車諾比開發計畫」

2019-07-11 12:32

若不再積極遏制暖化 2050倫敦熱到像馬德里

2019-07-11 11:32

天生殘障遭拋棄 「無肢女」縫紉煮食自己來

2019-07-11 10:35

男子墜落57公尺高尼加拉瀑布 輕傷倖存

2019-07-11 09:30

中國棄嬰變「美國公主」？跨國孤兒收養的童話真相

2019-07-09 20:54

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 13:25

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 14:41

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

不要惹女友生氣！與男友吵架氣爆 她轉頭一「杓」拍扁眼鏡蛇

2019-07-11 15:27

母豬腹中藏有怪異毛蛋？ 原來是價值千萬的「豬砂」

2019-07-11 17:23

「通往登機的捷徑」土國女子走入行李輸送帶 眾人嚇傻

2019-07-11 11:22

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

2019-07-11 18:20

影／美科學家失蹤多日 離奇陳屍納粹地下碉堡深處

2019-07-11 13:21

美股道瓊指數大漲200點 史上首度漲破27,000點

2019-07-11 23:59

爸爸化身FBI揪出照片秘辛！這罐橘色瓶子讓人臉紅紅

2019-07-11 15:17

激似「馬爾地夫」的熱門打卡景點 湖水竟含劇毒

2019-07-11 21:24

影／沼澤生死戰！鱷魚對決緬甸巨蟒 輸家淪為大餐

2019-07-12 08:20

人性大考驗 美運鈔車公路狂噴現鈔被撿光

2019-07-11 23:16

美國擬讓金正恩發大財一年半 換取北韓停止製造核武

2019-07-11 20:38

伊朗軍艦攔油輪 遭英海軍逼退

2019-07-11 23:44

小七登陸沖繩 高中生凌晨四點排隊搶貨

2019-07-11 14:59

逛夜市手機被偷後劇情神展開 和泰警同歡吃烤肉

2019-07-11 13:14

龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

2019-07-11 21:24

美投藥1.5噸在小島滅鼠 反對者批：如同丟核彈

2019-07-11 12:31

男童車上用寶特瓶救急！ 媽媽慘遭「尿尿淋頭」

2019-07-11 12:40

鮑爾加大降息暗示：Fed有降息空間 貨幣政策可能過緊了

2019-07-12 06:34

道指升破2萬7000點 10年來漲逾2萬點

2019-07-12 05:13

美國眾議院廢綠卡配額上限 中國、印度公民最受惠

2019-07-11 14:34

亞馬遜擬砸7億美元重新訓練員工 以適應自動化未來

2019-07-11 23:17

川普下令調查數位服務稅 美法貿易戰煙硝味濃

2019-07-11 11:44

Fed降息幅度 市場都在猜

2019-07-12 02:36

21萬年前 這顆頭骨帶人類祖先「遠離非洲」

2019-07-11 14:50

哈佛招生醜聞 擊劍教練超高價賣屋涉收賄被開除

2019-07-11 12:27

英航、萬豪酒店個資外洩遭罰巨款 臉書和谷歌剉咧等

2019-07-11 10:44

退休發大財 勇士隊前教頭靠種大麻

2019-07-11 15:14

避免大象被列車撞死 印度鐵路公司推出蜂計畫

2019-07-11 17:56

又被拍到不明顫抖 德媒質疑梅克爾身心是否健康

2019-07-11 11:41

駐韓美軍司令部評價 北韓火星15飛彈射程覆蓋全美

2019-07-11 11:27

嘉吉：美中貿易戰持續 將導致農產品貿易流向永久改變

2019-07-12 07:42

美法貿易大戰 點燃引信

2019-07-12 02:36

美國6月核心CPI增幅比預期大 料不改變Fed本月降息展望

2019-07-11 21:06

Netflix影集「毒梟矮子」本尊 嗜血無良判終身監禁

2019-07-11 15:40

川普再出狂語：腎臟在心臟裡！

2019-07-11 16:11

Tesla前員工哭訴：懷孕、請假、打電話就被解雇

2019-07-11 16:08

慘！ 醫院搞錯試管胚胎 她的寶寶跑到別人肚子裡

2019-07-11 16:05

南韓爆反日風潮 日大廠憂營運

2019-07-11 19:20

白天喊美國去死 晚上卻搶追「美隊」？伊朗人身體比嘴誠實

2019-07-12 10:00

六四解密 老布希承諾鄧小平：美無意干涉中國事務

2019-07-11 18:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top