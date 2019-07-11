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推廣氣候變遷 科隆成氣候緊急城市

2019-07-11 19:42台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

為通過議案，科隆發起為週五而戰。（Photo on Wikimedia）
為通過議案，科隆發起為週五而戰。（Photo on Wikimedia）
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經過一番努力後，科隆終於成為德國第一個氣候變遷緊急城市，往後將致力推廣氣候變遷。為了要求議會通過此項議案，科隆當地市民及學生不畏風險發起為週五而戰行動，要求政府重視氣候變遷的嚴重性。如今，科隆已加入全球其他城市的行列，為了減緩氣候變遷一同努力。

公民不服從

據《BBC》報導，氣候變遷緊急城市概念源自於聯合國今年3月的警告，人類只剩11年能夠做出改變，遏止氣候災難。英國的布里斯托市於2018年6月通過議案，成為第一個氣候變遷緊急城市。布里斯托委員表示：「氣候緊急變遷城市成立的目的不僅是減少當地碳排放，還需要讓大眾意識到氣候變遷的危及性，促使首相提出解決方案」。

根據《Al-Bawaba》報導指出，當地市民為了使科隆成為氣候變遷緊急城市，發起「為週五而戰」公民不服從運動。三名示威者將麻繩纏繞在自己的脖子上，希望能引起政府單位注意。

重視危機

另外，依據《The Local Germany》報導，雖然學生及社運人士知道公民不服從會被處以罰鍰及學校處分，他們還是佔據科隆的主要車站及市政大廳，高舉「我們不會放棄 另一個世界是可行的」標語，呼籲政府重視氣候變遷危機。

《德國之聲》報導中則表示，德國議會於9日長時間討論是否將科隆定位為全球氣候緊急城市。議案最終獲得四分之三的議員支持，確定科隆將加入全球其他700個國家的行列，正式成為氣後變遷緊急城市。

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