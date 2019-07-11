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荷蘭打造生態系統 公車站成蜜蜂休息站

2019-07-11 20:11台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

荷蘭城市鼓勵市民屋頂綠化，並給予獎勵。(Photo by Jane Dickso...
荷蘭城市鼓勵市民屋頂綠化，並給予獎勵。(Photo by Jane Dicksonon Flicker under Creative Commons license)
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公車站變身蜜蜂休息站。荷蘭烏特勒支（Utrecht）日前在市區300多處公車站上方種植大量植物，除了吸引蜜蜂等昆蟲，增加生物多樣性之外，也可透過過集塵改善空氣品質與儲存雨水，一舉數得。

據《英國獨立報》報導，烏特勒支316處公車站上方目前都已種了植物，連車站也安裝LED燈與竹製座椅，而且前來維護的工人也是駕駛電動車，當地政府希望藉此改善市區空氣品質。當地市政府預計今年底之前將引進55輛新型電動公車，公車使用的電力則來自風車發電供應，2028年讓市區公共運輸全面零排碳。

據《生態觀察》報導，稍早烏特勒支率先淘汰10輛柴油公車，改成電動公車，而且市政府也鼓勵公車司機，採用更環保的駕駛方式，事後再依據司機的駕駛效率與舒適性給予獎勵。當地公車站綠色屋頂也成為蜜蜂站，並貢獻市區生物多樣性與支持蜜蜂及大黃蜂等昆蟲生存。

據《標準晚報》報導，今年5月，英國倫敦也宣布將打造一條11公里長的蜜蜂廊道，當中連接22處公園和綠地的草地，希望刺激當地蜜蜂的數量。

由於有許多研究指出，1980年代後，英國當地授粉昆蟲數量已大幅下降，其中野花減少是背後因素之一。近年來，全球蜜蜂數量一直在下降，蜜蜂是重要傳粉媒介，而且佔人類飲食三分之一的食物，都是來自昆蟲授粉的植物，如果蜜蜂無法幫助授粉，對農業、生態都有嚴重影響。

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蜜蜂英國
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