退休發大財 勇士隊前教頭靠種大麻

2019-07-11 15:14 世界日報 編譯組／灣區10日電



金州勇士前教練尼爾森。 圖擷自 維基百科 分享 facebook

金州勇士前教練尼爾森(Don Nelson)日前接受HBO的體育節目訪問，說到他2010年從勇士和NBA退休後去了夏威夷，在茂宜島買了22英畝土地用來種大麻。大麻可以用來自己抽也可用來出售，可以生財。

尼爾森是NBA著名教練，長期執教勇士。2006-07年的一季，勇士曾有煇煌戰績，大受球迷歡迎，有球迷更設計「We Believe」的勇士球衣，至今仍受到歡迎。今年春天時尼爾森還因此受到勇士表揚。

在訪問中，尼爾森說：「我只在退休後抽大麻。以前當教練時，以及更早當球員時，都沒有抽。現在是天天都抽，因為要用大麻止痛。」

尼爾森的大麻牌子叫做「Nellie Kush」(即尼爾森的Kush)，Kush是大麻的一種。大麻主要分為兩類，一是Indica，一是Sativa，而Kush則是Indica的一種。Sativa較強，多用來消除了壓力和焦慮。Indica的藥性可通至全身，多用來放鬆和消除失眠。

夏威夷現在只有藥用大麻合法，娛樂用大麻仍未合法。但尼爾森的大麻作藥也可出售。夏威夷正在討論讓娛樂用大麻合法，像加州和科羅拉多一樣。

尼爾森又說到種大麻的心得。「要將大麻植物看作嬰兒，要小心呵護，用水溉灌，用音樂去陶冶，還要祈禱(不一定長得好，所以要祈禱)，整個過程都要小心謹慎。」

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