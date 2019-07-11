爸爸化身FBI揪出照片秘辛！這罐橘色瓶子讓人臉紅紅
爸爸化身柯南揪出女兒照片裡的秘密！近日一名女網友寄給父母一張看似平淡無奇的自拍照，分享旅遊的喜悅，沒想到卻不小心透漏了令人害羞臉紅的訊息。
據《每日郵報》，今年22歲英國女孩凱爾西（Kelsey）與男友艾略特（Elliot）開心出遊度假，心血來潮傳了一張兩人甜蜜牽著手站在鏡子前面的自拍照給媽媽，結果媽媽竟回覆她「你爸說照片很可愛，杜蕾斯（durex）瓶子也是」。
家人的反應讓凱爾西尷尬又害羞，原來眼尖的爸爸注意到自拍照中橘色罐子，是知名保險套品牌杜蕾斯的產品潤滑劑，凱爾西一開始還不想承認，想謊稱那是男友的乳霜，騙過媽媽，無奈還是被戳破「你爸爸把照片放大看過了」。
凱爾西在twitter與網友分享這段趣聞，表示「老爸抱歉，你暫時不會再即時看到更多度假照片」，她補充，男友得知此事被岳父大人發現後感到十分羞愧，網友紛紛留言，「現在你知道裁切照片有多重要！」、「有女兒的爸爸根本堪稱FBI」、「我想你們大概回不了家了」。
sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR— kels💫 (@_k3lsxo) July 6, 2019
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