21萬年前 這顆頭骨帶人類祖先「遠離非洲」

2019-07-11 14:50 中央社 巴黎10日綜合外電報導



科學家發現了一顆有21萬年歷史的頭骨，是目前在非洲之外所找到最古老現代人類遺骸。圖為德國尼安德塔人博物館展品。美聯社 分享 facebook

研究人員今天表示，在確認一顆有21萬年歷史的頭骨是目前在非洲之外所找到最古老現代人類遺骸後，人類抵達歐洲的時間點將再往前推超過15萬年。

法新社報導，這個驚人的發現顛覆我們對現代人類如何移民至歐亞大陸的認知；研究結果也證明一個觀點，即智人（Homo sapiens）數萬年前曾多次嘗試「遠離非洲」，且時常以失敗收場。

東南歐長久以來都被認定為現代人類出走非洲的主要運輸走廊，但直到今天以前，最早智人踏上歐洲大陸的證據不過才5萬年前，即便有多項研究發現，歐洲各地都有現代智人遠親「尼安德塔人」（Neanderthals）的蹤跡。

發表在「自然」期刊（Nature）的最新研究指出，一支跨國研究團隊運用先進電腦模擬技術及鈾定年法，重新檢測1970年代在希臘阿庇狄馬（Apidima）洞穴出土的兩塊嚴重受損頭骨化石，推翻當時認定兩顆頭骨皆屬於尼安德塔人的結論。

其中名為「阿庇狄馬2」的頭骨證明有17萬年歷史，且確實屬於尼安德塔人。但震驚科學家的是，名為「阿庇狄馬1」的頭骨不但比阿庇狄馬2多出4萬年的歷史，還為智人所有。

這使得阿庇狄馬1成為目前在歐洲發現最古老的現代人遺骸，且比目前在非洲大陸以外所找到的智人遺骸都要古老。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦自然歷史博物館共同主筆史特林格（Chris Stringer）教授說：「現在我們的假設是，21萬年前的希臘有個早期現代族群…但隨後在17萬年前，被（阿庇狄馬2所代表的）尼安德塔人取代。」

德國杜秉根大學（Eberhard Karls University ofTuebingen）史前人類學家哈瓦第（Katerina Harvati）表示：「這顯示智人最初離開非洲的時間點不僅更早，發生在20萬年以前，地理上所抵達的區域還更遠，直達歐洲。」

她說：「這是我們從前沒有臆測到的事，這對這些古代族群的人口流動也有影響。」

阿庇狄馬1欠缺尼安德塔人頭骨的典型特徵，包括後腦杓形狀像髮髻的獨特凸起。