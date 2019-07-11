逛夜市手機被偷後劇情神展開 和泰警同歡吃烤肉

2019-07-11 13:14 聯合新聞網 綜合報導



網友分享在泰國手機失竊的經驗，竟恰好碰上警察們烤肉慶祝升官，眾人於是和警察們一同享用。圖擷自 Dcard 分享 facebook

出國旅遊若是貴重物品被偷，心情一定會很焦急，想要找回被偷走的東西。有網友就在Dcard上發文，分享與朋友到泰國旅遊結果手機被偷的經驗，幸虧在當地警方幫助下找回手機。奇妙的是，當地警方竟要他們一同吃烤肉，用餐結束後還貼心載他們回飯店，讓網友大讚「很喜歡泰國人的熱情！」

該名網友分享在泰國拉差達火車夜市逛街時遺失手機，原本想用手機定位追蹤，但歹徒將定位系統關閉也無從找起，只好尋求夜市保全幫忙並報警處理。讓原po感動的是，手機竟然在沒有監視器的情況下找回來，幾人也因此到警局作筆錄。

做完筆錄後，原po的朋友發現警察們正在慶祝同仁升官吃烤肉，警察竟邀請原po一行人一同享用烤肉。由於警察們只會簡單英文，雙方便用google翻譯聊天。過程中泰國警察似乎擔心原po一行人會因為偷竊而對泰國留有壞印象，不斷問原po會不會再來泰國，直到原po說會才繼續用餐。吃飽後泰國警察直接開警車送原po一行人回飯店，讓原po大讚「真的很貼心！」

泰國警察逗趣之處還不僅此於此。做筆錄時，原po發現自己的手機竟有錄到扒手行竊的過程，交給警方後，泰國警察不但邊看邊笑，還讓原po和小偷重新演練一遍偷竊過程，都讓原po覺得泰國警方很可愛，而且相當熱情。

底下網友留言，也稱讚泰國警方的熱心，並說原po能找回手機真的非常幸運。另外有網友表示，當地導遊說拉差達火車夜市是治安較差的夜市。原po也提到包包背前面或是側背，都能降低被偷的風險。