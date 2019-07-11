日本隼鳥2號探測器 第2度登陸小行星

2019-07-11 10:29 中央社 東京11日綜合外電報導



日本宇宙航空研究開發機構表示，日本的隼鳥2號小行星探測器今天在一顆遙遠的小行星「龍宮」著陸，這趟任務是在蒐集相關樣本，以協助科學家瞭解太陽系演化歷史。

日本宇宙航空研究開發機構發言人友部貴幸（Takayuki Tomobe，譯音）告訴法新社：「控制室收到的都卜勒（Doppler）資料顯示，隼鳥2號探測器似乎已成功著陸。」

他又說：「不過都卜勒僅顯示速度與高度，所以我們將需要明確的證實資訊。」

額外數據預計將在今天稍晚公布。