親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

疑外公失手 11個月大女嬰從遊輪墜11樓高身亡

2019-07-10 20:58聯合新聞網 綜合報導

日前一名18個月大的女嬰（右），不幸從遊輪的窗戶墜地而亡，他的外公（左）被警方認...
日前一名18個月大的女嬰（右），不幸從遊輪的窗戶墜地而亡，他的外公（左）被警方認為有過失殺人的罪嫌。圖擷自澳洲新聞網
分享

日前美國一名18個月大的女嬰威甘德（Chloe Wiegand），從遊輪「海洋自由號」11層樓高的窗戶墜地身亡。事發後，女嬰的家屬透過律師表示，由於遊輪公司讓窗戶打開，而且也沒有放置任何的警告標語，因此他們認為遊輪公司要對女嬰的死負最大責任。

載有4000名乘客的海洋自由號在進行南加勒比海之旅時，7日下午停泊在波多黎各聖胡安碼頭，女嬰一家人正在第11層甲板的餐廳裡。外公阿涅洛（Salvatore Anello）和外孫女威甘得在靠窗邊座位玩耍，他將外孫女抱出窗外卻失手將她摔落碼頭水泥地，跌落近45公尺高的女嬰送醫不治。

根據外媒報導，警方先前認為有可能是女嬰的外公在抱著她時，不慎「手滑」使女嬰墜地，並認為是外公在女嬰正在玩的時後，將她放置於窗戶邊，任由她攀爬，但也不排除其他意外或謀殺的可能性。後來經警方調查發現，外公和女嬰在靠近窗邊的座位玩耍，的確是他把女嬰抱出窗外，不慎失手讓她從高空中墜落，到醫院時也已經死亡。

港務局的人員也指出，現在還在調查遊輪窗戶是否先前就被打開，警方也已向遊輪公司索取監視器畫面，釐清事情的真相，但警方表示，至今還是無法偵訊到女嬰的家人，原因是因為他們還處在驚嚇當中。

遊輪公司表示，對於此案的發生感到相當遺憾，會盡全力協助警方和家屬做調查。警方提到，他們也將會對同船的遊客進行偵訊，並認為這是一起悲慘的事故意外，詳情仍有待調查。

女嬰郵輪殺人

相關新聞

馬來西亞最新空中玻璃步道 從34樓高空俯瞰城市街景

2019-07-10 18:25

日「隼鳥2號」開始下降 11日著陸小行星採集樣本

2019-07-10 17:39

南極冰川恐崩解 助長海平面上升

2019-07-10 17:35

丹麥部落客IG發文要自殺 政府盼自負責任

2019-07-10 17:13

巴西新法惹議 恐加速亞馬遜雨林毀滅

2019-07-10 15:24

要怪誰！通緝犯放響屁洩行蹤 遭警方活逮

2019-07-10 14:49

影／飛機半空中引擎冒火、零件脫落！ 乘客嚇到留遺言

2019-07-10 14:43

寄生上流：就算很努力，貧窮卻揮之不去

2019-07-10 14:23

父子檔組隊上陣比賽 只剩一人活著回家

2019-07-10 14:06

戴隱形眼鏡淋浴 英男右眼遭寄生蟲入侵

2019-07-10 14:04

法國總統府藝術品失竊上千件 何時被偷一概不知

2019-07-10 13:32

印度一建築因加蓋倒塌 至少1死8傷

2019-07-10 13:19

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

隊伍數超越足球 電競成為英國大學最熱門「運動」

2019-07-10 11:52

比白人賺更多！華裔是英國薪資最高族群 時薪611元

2019-07-10 11:38

倫敦政經學院藝術品爭議 台灣遭加註星號

2019-07-10 09:28

防恐打假、抓兇惡狙擊手…美特工居然靠幾櫃墨水破案

2019-07-10 09:00

日本偶像之父：傑尼斯創辦人強尼．喜多川病逝，享壽87歲

2019-07-10 00:02

路上破一大洞長達3年 他出這一招讓政府秒來修補

2019-07-09 22:51

中國棄嬰變「美國公主」？跨國孤兒收養的童話真相

2019-07-09 20:54

變態小說有罪？土耳其舉國圍剿的《翡翠公寓》事件

2019-07-09 08:35

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 13:25

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 14:41

香料王國印度 不思議的街頭美味

2019-07-03 15:35

舌尖上的土耳其 揭密國民美食烤羊腸

2019-07-03 14:17

國家認同重要一環 新加坡小販文化申遺

2019-07-03 14:15

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

路上破一大洞長達3年 他出這一招讓政府秒來修補

2019-07-09 22:51

拾獲神秘品種金黃色大鳥？ 竟是海鷗掉到咖哩中

2019-07-10 11:09

供應商因貿易戰外移 利豐警告中國工廠面臨存亡危機

2019-07-10 08:28

2度參選美國總統 億萬富豪裴洛過世

2019-07-09 22:36

為買珍奶路邊違停 愛車被貼滿「衛生棉」遭人報復

2019-07-10 16:53

豪有錢 ！中國借給全球5兆美元 占全球經濟產出6％

2019-07-10 08:44

59％南韓半導體中小企業：日本不鬆綁 撐不過六個月

2019-07-10 09:07

美中貿易協商 庫德洛：可能闖不進達陣區

2019-07-10 07:44

裸女闖入家門 男主人39槍把家轟成馬蜂窩還趕不走

2019-07-10 16:52

父子檔組隊上陣比賽 只剩一人活著回家

2019-07-10 14:06

外交電文批川普 英大使遭美冷凍

2019-07-09 23:45

「老公不再吻我因為太噁心」！人妻淚曝長期戴口罩是「這原因」

2019-07-10 20:37

美豁免中國110種醫療、電子產品關稅 特斯拉申請遭駁回

2019-07-10 09:47

鮑爾國會證詞為降息鋪路 道瓊期指翻紅

2019-07-10 20:50

飛往地獄的航班？ 70醉客飛機上開趴嘔吐3小時

2019-07-10 20:00

戴隱形眼鏡淋浴 英男右眼遭寄生蟲入侵

2019-07-10 14:04

美駐港總領事被禁止就反送中批港府 英媒曝光關鍵原因

2019-07-09 23:41

中國大疆無人機科技 通過美內政部審核

2019-07-10 10:19

這個單人座電動車廠被華爾街看上了 股價單日飆漲34％

2019-07-10 09:33

全球化工龍頭 大砍財測

2019-07-10 00:09

批川普無能反被川普罵蠢蛋 英國大使請辭

2019-07-10 19:14

比白人賺更多！華裔是英國薪資最高族群 時薪611元

2019-07-10 11:38

文在寅：日本管制是「空前的緊急情況」 要長期抗戰

2019-07-10 14:47

談鴻海威州投資 州長：就業支票可能再度跳票

2019-07-10 12:44

防恐打假、抓兇惡狙擊手…美特工居然靠幾櫃墨水破案

2019-07-10 09:00

共識仍難產！美中貿易本周復談 分歧難解增添談判變數

2019-07-09 22:55

貿戰延燒…日拒撤管制 南韓拒買日貨

2019-07-10 00:24

日媒：取得南韓不法出口戰略物資清單 含暗殺金正男毒劑

2019-07-10 17:59

川習會後 美中高層恢復貿易會談

2019-07-10 04:16

影／飛機半空中引擎冒火、零件脫落！ 乘客嚇到留遺言

2019-07-10 14:43

梅根微服出巡溫布頓 遭抱怨有如噩夢

2019-07-10 16:54

英女旅行前拜託照顧寶貝植物 結果爆笑又窩心

2019-07-10 11:04

倫敦政經學院藝術品爭議 台灣遭加註星號

2019-07-10 09:28

金融機構預測 ECB最快9月重啟QE

2019-07-10 00:04

影／一封外洩密電撕裂美英？川普續罵梅伊 英外相回擊

2019-07-10 13:32

川普開罵 stupid和foolish傻傻分得清楚？

2019-07-10 17:14

日本半導體材料出口管制衝擊大 韓今年經濟保2有危機

2019-07-09 23:21

美軍招人難！ 近四分之三年輕人不符入伍要求

2019-07-10 10:45

德國總理梅克爾全身顫抖 一個月來第三次

2019-07-10 20:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top