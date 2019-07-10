疑外公失手 11個月大女嬰從遊輪墜11樓高身亡

2019-07-10 20:58 聯合新聞網 綜合報導



日前一名18個月大的女嬰（右），不幸從遊輪的窗戶墜地而亡，他的外公（左）被警方認為有過失殺人的罪嫌。圖擷自 澳洲新聞網 分享 facebook

日前美國一名18個月大的女嬰威甘德（Chloe Wiegand），從遊輪「海洋自由號」11層樓高的窗戶墜地身亡。事發後，女嬰的家屬透過律師表示，由於遊輪公司讓窗戶打開，而且也沒有放置任何的警告標語，因此他們認為遊輪公司要對女嬰的死負最大責任。

載有4000名乘客的海洋自由號在進行南加勒比海之旅時，7日下午停泊在波多黎各聖胡安碼頭，女嬰一家人正在第11層甲板的餐廳裡。外公阿涅洛（Salvatore Anello）和外孫女威甘得在靠窗邊座位玩耍，他將外孫女抱出窗外卻失手將她摔落碼頭水泥地，跌落近45公尺高的女嬰送醫不治。

根據外媒報導，警方先前認為有可能是女嬰的外公在抱著她時，不慎「手滑」使女嬰墜地，並認為是外公在女嬰正在玩的時後，將她放置於窗戶邊，任由她攀爬，但也不排除其他意外或謀殺的可能性。後來經警方調查發現，外公和女嬰在靠近窗邊的座位玩耍，的確是他把女嬰抱出窗外，不慎失手讓她從高空中墜落，到醫院時也已經死亡。

港務局的人員也指出，現在還在調查遊輪窗戶是否先前就被打開，警方也已向遊輪公司索取監視器畫面，釐清事情的真相，但警方表示，至今還是無法偵訊到女嬰的家人，原因是因為他們還處在驚嚇當中。

遊輪公司表示，對於此案的發生感到相當遺憾，會盡全力協助警方和家屬做調查。警方提到，他們也將會對同船的遊客進行偵訊，並認為這是一起悲慘的事故意外，詳情仍有待調查。