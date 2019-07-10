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南極冰川恐崩解 助長海平面上升

2019-07-10 17:35台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

南極冰川主要與陸地連接。(Photo by David Stanley on F...
南極冰川主要與陸地連接。(Photo by David Stanley on Flicker under Creative Commons license)
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南極大冰川面臨崩解危機，全球海平面恐上升0.5公尺！美國科學家日前透過模型模擬後發現，擁有大量冰水且過去被視為穩定的南極冰川，面臨崩解的機會恐怕已來到臨界點，一旦達到後恐將造成融冰一發不可收拾。

據《英國獨立報》報導，喬治亞理工學院、美國太空總署（NASA）與華盛頓大學科學家指出，位於南極一共有5大不穩定大陸冰川，這些冰川在過去6年來，融冰速度已經倍增，其中覆蓋面積達30萬平方公里的思韋茨冰川，融冰後冰水進入海洋速度也將加快，一旦達到臨界點後，將成為不可阻擋的過程。

透過電腦模擬發現，最糟糕的情況是該冰川在150年內將提高海平面0.5公尺。相較之下，目前海平面與全球暖化前程度相比高出20公分，也是造成沿岸出現洪水的原因，不過，從1990年開始，海平面上升年增率已經倍增。研究人員羅伯爾表示，「在那個臨界點之後，氣候變化仍然很重要，因為將決定冰的移動速度。」

南極擁有大量的冰，約佔全球冰9成，而且與北極不同，南極大部分冰都在水外及陸地上，冰平均厚度為2.5公里深，最厚點幾乎達4.8公里深。因此，其冰川崩塌將為海平面上升帶來更嚴峻後果。反觀北極，9成冰山已在水下，即使冰融化，海平面變化也不會太大。

據《澳洲新聞網》報導，南極冰川冰量是格陵蘭冰川的8倍，擁有的冰量也是世界所有山地冰川50倍。如果思韋茨冰川變得不穩定，將帶來毀滅性後果。

NASA科學家海倫•塞魯西表示，「在達到臨界點後，思韋茨冰川將會在150年內失去所有的冰，造成海平面上升約半公尺。」

本次研究結果刊登在《美國國家科學院院刊》。

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