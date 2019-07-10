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丹麥部落客IG發文要自殺 政府盼自負責任

2019-07-10 17:13台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

丹麥網紅發佈自殺念頭，引政府及兒權團體討論。（Photo on Wikipedi...
丹麥網紅發佈自殺念頭，引政府及兒權團體討論。（Photo on Wikipedia）
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社群媒體已成為大眾生活中不可或缺的一部分，使用者可以及時與他人分享心情及照片。丹麥知名部落客勞爾森近日在Instagram上發表自殺念頭，引起政府及兒權團體的關注。政府進一步表示，希冀未來社群軟體使用者可以像傳統媒體一樣，自行擔負起責任。

IG發文引爭議

根據《BBC》報導，丹麥部落客及實境秀明星勞爾森6日在Instagram上發文，表達自己有尋死念頭，該貼文吸引30,000人按讚及8000則評論。兩日後，勞爾森的家人才撤除貼文，並進一步表示勞爾森已脫離險境，正在接受專業幫助。

政府及兒權團體：積極應對

丹麥兒童及教育部長表示，希望社群媒體使用者可以為自己的發文負責，「若你的追隨者已達一定的人數，那你就要像一位編輯一樣，主動負起責任」。此外，她也期盼社群網路等新媒體可以使用丹麥傳統媒體的道德標準：若自殺訊息部會影響丹麥整體人民，就不要報導。若發現社群媒體使用者違反這項規範，文章將會被強制撤除。

丹麥兒童權利機構的資深顧問班特在《The Copenhagen Post》則指出，家長需要主動和孩子談這則新聞，了解他們的看法。防自殺專線的專員賽門也說，家長必須要孩童溝通，並在需要時向團體尋求協助。

部落客呼籲另尋方法

對於部長的期盼，丹麥的知名部落客克里斯汀森表態不支持。她同意應在社群媒體上加諸規範，因為使用者的確可能發佈負面資訊。但新興社群媒體不應與傳統媒體相提並論，因為社群媒體應是個人得以自由發表言論的平台。她希望政府能提出一套更完善的做法，同時保護發文者跟閱讀文章者。

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