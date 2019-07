巴西新法惹議 恐加速亞馬遜雨林毀滅

2019-07-10 15:24 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



巴西新法通過,解除對土地開發者的限制,讓環團擔心加速雨林毀滅。(Photo by skeeze on Pixabay under C.C License) 分享 facebook 巴西新法恐讓亞馬遜雨林加速消失!主管亞馬遜雨林的帕拉州9日通過法律,取消在雨林註冊土地的財產限制,引發巴西環團批評,管制取消會加速伐林,增加外地人與當地原住民衝突機率。巴西自右派總統波索納洛執政後,為了討好當地農牧業,希望能增加農耕土地面積,這讓脆弱的雨林再度面臨危機。

根據《半島電視台》報導,巴西雨林研究員布里托表示,當地雨林常常發生民眾非法占用土地的情況,之前的法律是要求持有土地者,需要向當局證明真的有使用土地耕作、居住的情況才能合法擁有土地,但新法公布後,將這些管制取消,會讓土地開發更毫無節制。

《普立茲新聞》提到,帕拉州大約有2個法國大,其中除了不同部落原住民外,還有農夫(無論合法與否)與許多環團在當地對抗。在1970年代巴西軍政府執政時,就已經推動巴西居民西擴,開墾雨林以利巴西的農、牧業發展,但是當時政策並未做好,延伸出現在當地面對大型搶土地的犯罪集團、毀林等問題。

雖然當地支持者認為,取消限制有助於加速土地取得與釐清爭議,但包括綠色和平組織等50個環團聯名批評政府,法案沒有經過公開討論就通過,會讓更多外地人進入雨林,雨林濫墾濫伐情況會更加嚴重,移民者也容易跟當地原住民產生更多衝突,今年至少7人已經因土地衝突喪生。

《衛報》提到,雖然近年來毀林的速率有逐漸降低,不過在波索納洛執政後,為發展巴西的農牧業,加速開發具有重要生態價值的亞馬遜雨林,今年的速度比去年同期快88%,也讓外界擔心好不容易略有起色的雨林生態,又要開始惡化。

【更多精采內容,詳見 】