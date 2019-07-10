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巴西新法惹議 恐加速亞馬遜雨林毀滅

2019-07-10 15:24台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

巴西新法通過，解除對土地開發者的限制，讓環團擔心加速雨林毀滅。（Photo by...
巴西新法通過，解除對土地開發者的限制，讓環團擔心加速雨林毀滅。（Photo by skeeze on Pixabay under C.C License）
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巴西新法恐讓亞馬遜雨林加速消失！主管亞馬遜雨林的帕拉州9日通過法律，取消在雨林註冊土地的財產限制，引發巴西環團批評，管制取消會加速伐林，增加外地人與當地原住民衝突機率。巴西自右派總統波索納洛執政後，為了討好當地農牧業，希望能增加農耕土地面積，這讓脆弱的雨林再度面臨危機。

根據《半島電視台》報導，巴西雨林研究員布里托表示，當地雨林常常發生民眾非法占用土地的情況，之前的法律是要求持有土地者，需要向當局證明真的有使用土地耕作、居住的情況才能合法擁有土地，但新法公布後，將這些管制取消，會讓土地開發更毫無節制。

《普立茲新聞》提到，帕拉州大約有2個法國大，其中除了不同部落原住民外，還有農夫（無論合法與否）與許多環團在當地對抗。在1970年代巴西軍政府執政時，就已經推動巴西居民西擴，開墾雨林以利巴西的農、牧業發展，但是當時政策並未做好，延伸出現在當地面對大型搶土地的犯罪集團、毀林等問題。

雖然當地支持者認為，取消限制有助於加速土地取得與釐清爭議，但包括綠色和平組織等50個環團聯名批評政府，法案沒有經過公開討論就通過，會讓更多外地人進入雨林，雨林濫墾濫伐情況會更加嚴重，移民者也容易跟當地原住民產生更多衝突，今年至少7人已經因土地衝突喪生。

《衛報》提到，雖然近年來毀林的速率有逐漸降低，不過在波索納洛執政後，為發展巴西的農牧業，加速開發具有重要生態價值的亞馬遜雨林，今年的速度比去年同期快88%，也讓外界擔心好不容易略有起色的雨林生態，又要開始惡化。

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巴西原住民波索納洛
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