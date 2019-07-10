戴隱形眼鏡淋浴 英男右眼遭寄生蟲入侵

2019-07-10 14:04 聯合新聞網 綜合報導



英國男子尼克長時間配戴隱形眼鏡，且會戴著洗澡，導致眼睛感染寄生蟲失明。圖擷自 太陽報 分享 facebook

配帶隱形眼鏡一定要記得摘下並清潔乾淨。英國什魯斯伯里地區一名29歲男子尼克（Nick Humphreys）因習慣戴著隱形眼鏡洗澡，結果竟受到寄生蟲感染，導致他右眼失明，必須透過角膜移植手術才能重見光明。

英國太陽報報導，尼克在去年一月的一個早晨，配戴隱形眼鏡後去洗澡，但當天他的右眼卻突然發癢，本以為沒事的他，過了一周症狀卻變嚴重。於是尼克選擇就醫，發現他的右眼出現潰瘍，醫師診斷認為尼克得到的是一種叫「棘阿米巴角膜炎」的疾病。

棘阿米巴角膜炎是一種由「棘阿米巴」的水中微生物感染造成，尼克本使用消毒眼藥水，認為這樣可以治好眼疾，沒想到去年三月他因此失明，必須要更換角膜才能恢復視力。讓本是足球選手的他，無法出門練球，生活受到影響。

尼克2013年投入體育後，原本戴著眼鏡的他認為眼鏡是個「巨大的障礙」，因此開始長時間配戴隱形眼鏡，但他卻從未被告知不能戴隱形眼鏡洗澡，尼克說：「我從未被告知不要在淋浴時戴隱形眼鏡，包裝上沒有任何警告，配鏡師也從未提及這項風險。」

現在尼克已完成羊膜移植手術並繼續接受治療，他與慈善團體「為視力奮鬥」（Fight for Sight）合作，讓大眾了解不要在洗澡或游泳時配戴隱形眼鏡。尼克表示，如果他能早點知道這件事，戴隱形眼鏡絕對不是他的第一優先。

根據民調網站YouGov為慈善單位做的調查，56%的受試民眾配戴隱形眼鏡超過建議的12小時，且有54%會配戴隱形眼鏡洗澡或游泳。