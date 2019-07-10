法國總統府藝術品失竊上千件 何時被偷一概不知

2019-07-10 13:32 世界日報 編譯中心╱綜合9日電



據巴黎人報（Le Parisien）6日報導，巴黎警察局鎮匪大隊近日收到法國國家造型藝術中心6月提交的一份報告，報告中稱，總統府艾麗榭宮有七件藝術品失竊，包括木製、陶製、銅製雕塑等，總價值數萬歐元，令警方震驚的並非涉案價值，而是失竊地點在艾麗榭宮及其外圍建築。

事實上，法國早前已發現數以千計的國有資產從總統府、總理府、國民議會、參議院、市政廳、使領館、博物館等地「不翼而飛」。國家審計法院發布一份驚人的報告後，法國於1997年成立國家藝術收藏委員會對此進行專門管理。根據該委員會的統計，在國家擁有的46.7萬件藝術品中，失竊物品超過5.7萬件，僅艾麗榭宮失竊物品就有上千件。

這次失竊的是七個木製、陶製和銅製雕塑，當局只知道這批藝術品是1879年至1984年間放在艾麗榭宮的，但對於何時遺失及目前下落等毫無頭緒。

過往不少部長及其顧問離任時，會帶走藝術品裝飾家居，部分則因為人為疏失而遺失。曾有一個骨董燈罩被歸類為失蹤物品，最終當局發現它一直被擺在櫥櫃內封塵。

目前仍有眾多藝術品下落不明，包括原本掛在艾麗榭宮、由18世紀義大利畫家帕尼尼（Giovanni Paolo Panini）所繪畫的古羅馬廢墟景象畫作，估計價值20萬歐元（約22萬美元）；原本放在內政部、由20世紀法國著名雕塑家朗度斯基（Paul Landowski）創作的銅製雕塑「蛇舞」（Snake Dance）也消失不見。

法國艾麗榭宮已有破千件藝術品失竊，包含義大利畫家帕尼尼的畫作。右圖為佳士得2011年拍賣帕尼尼的另一幅羅馬廢墟畫作。(Getty Images) 分享 facebook