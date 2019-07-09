路上破一大洞長達3年 他出這一招讓政府秒來修補

2019-07-09 22:51 聯合新聞網 綜合報導



法蘭克在馬路上的凹陷處擺上一塊蛋糕，並插上數字「3」的蠟燭，替坑洞「慶生」。 圖／翻攝自推特 分享 facebook 柏油路上有坑洞，凹凸不平恐怕導致用路人面臨生命危險。若是向政府單位申訴卻屢屢石沉大海，肯定讓人感到生氣懊惱。美國密蘇里州（Missouri）堪薩斯城（Kansas City）的一名男子，幾個月前發現自家門前的柏油路上有個大坑洞，給附近住戶造成相當大的困擾。即便不少人踴躍向相關單位投訴，卻一直未得到正向回覆，無奈之餘，這名男子突發奇想決定替坑洞「慶生」，此舉意外掀起話題，政府單位也表示會馬上派人前往修路。

根據外媒報導，這位名叫法蘭克（Frank Sereno）的男子，幾個月前發現自家門前有個大坑洞，深約7.6公分、長61公分。由於這一段路位處住宅區要道，已造成不少用路人困擾，法蘭克在今年3月向政府單位通報，卻遲遲等不到回覆。幾經一番思慮，法蘭克決定出奇招替坑洞「慶生」，他在凹陷處擺上一塊蛋糕，並插上數字「3」的蠟燭，在臉書發文寫道：「大家投訴過坑洞卻都沒有用，我知道鄰居們也很討厭它，所以就替它慶個生吧，它已經三歲了。」

這張幫坑洞「慶生」的照片隨即在網路上瘋傳，公共工程部門也在幾天內回覆表示會即刻派人前往修理。公共工程部門的發言人對媒體解釋，相關單位已經採取行動，著手修補城市內各地的道路坑洞，這個位在堪薩斯城的坑洞，其實也被列在待補名單之內。然而有段期間受到春雨影響，所以才會遲遲沒去處理。對此，法蘭克向媒體表示，道路上的坑洞問題持續已久，過完一個冬天甚至會冒出上百個坑洞，導致用路人跌倒或摔車機率增加。因此，他才會用「慶生」方式，確保自己和鄰居的聲音能被聽見。他說：「我很高興相關單位終於願意派人來修理它，但我希望『慶生』並不是先決條件」。