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環保吸管使用注意！英女跌倒 金屬吸管插腦身亡

2019-07-09 14:19聯合新聞網 綜合報導

一名英國退休女騎師因金屬吸管插入腦袋而不幸身亡。圖為示意圖，記者游振昇/攝影
一名英國退休女騎師因金屬吸管插入腦袋而不幸身亡。圖為示意圖，記者游振昇/攝影
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台灣限用一次性塑膠吸管政策7月1日正式上路，除了4類對象內用不得提供一次性塑膠吸管，許多民眾也紛紛自備不鏽鋼吸管或玻璃吸管以響應這項政策。但在使用不鏽鋼吸管或玻璃吸管時，還是要注意安全。英國一名女退休騎師，就因為摔倒，金屬吸管不小心穿透眼睛並插到大腦而死亡。

根據《都市日報》報導，英國多塞特郡（Dorset）一名60歲退休騎師埃琳娜（Elena Struthers-Gardner）日前被發現倒臥在家中，一隻不鏽鋼吸管插在她的頭上。當時她拿著裝有飲料的梅森罐，罐子旋上了杯蓋，杯蓋上並且有一個洞來固定這支不鏽鋼吸管。當她正要走緊廚房時，不慎摔倒，接著不鏽鋼吸管刺穿她的左眼窩，並插入大腦。

「我沒有聽到她摔倒。」埃琳娜的伴侶曼蒂（Mandy Struthers-Gardner）表示她走到廚房門口看到埃琳娜躺在書房和廚房之間的門口，並發出不尋常的咕嚕聲。曼蒂進一步表示埃琳娜的梅森罐完好無缺的躺在地板上，「吸管也還插在罐子裡，但是吸管貼在她頭上。」

埃琳娜隨即被送往普郡的南安普頓綜合醫院（Southampton General Hospital），然而由於傷勢過重，第二天便去世了。

助理驗屍官布蘭登艾倫（Brendan Allen）表示沒有證據可以解釋埃琳娜是如何摔倒的，但他補充道：「使用這些金屬吸管時，應該非常小心。」他表示這些金屬吸管不應與任何形式的蓋子一起使用，「如果這個蓋子沒有被固定住，那麼吸管就會移開。」

吸管
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