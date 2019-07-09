史貝西「鹹豬手」案 原告交不出手機拒作證

2019-07-09 11:44 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



兩屆奧斯卡金像獎得主凱文史貝西。路透 分享 facebook

好萊塢奧斯卡獎影星凱文史貝西（Kevin Spacey）2016年在南塔基島對18歲青年伸「鹹豬手」案，8日在南塔基法院進行審前聽證，3日突然撤除民事訴訟的原告在法庭中要求行使憲法第五修正案、即不作證的權利後，史貝西的律師要求法官撤銷刑事訴案。

受矚目的史貝西「鹹豬手」案8日法庭爭辯的重點在原告當時使用的手機。原告未能只交手機後，被法官召至法庭，但他表示已經找不到那支手機了，並聲明要行使第五修正案的不作證權利。

原告周一在法庭上否認他在2016年事件後刪除或更改手機短訊內容；他的律師說，他們找不到那支手機，但從電腦備份中尋回一些簡訊內容。

但史貝西的律師堅稱必須要有手機，他表示，原告在將當晚對話截圖發送給調查人員前，已刪除了任何有助史貝西證明無罪的證據；在此情況下，此訴訟案「已完全被妥協」(compromised)，必須被撤銷。

原告稱他當時提供給警方自己所能提供的資訊，並沒有操作截圖，「不知道有刪除任何信息」；他在史貝西律師的咄咄追問下，宣稱要行使拒絕作證的權利。

原告的母親、前波士頓WCVB電台主播Heather Unruh 8日在兒子之後出庭作證，她承認將手機資料交給調查人員前刪除了一些有關兒子吸大麻的視頻，但否認刪除任何有關當夜的信息。

負責偵查此案的州警說，警方調查案情後，2017年12月就把手機還給原告或其父，但原告和其父母都說不記得這事。

凱文史貝西被指控2016年在南塔基島的一家燈光昏暗的擁擠餐廳中，買酒給原告，並未經同意向他伸鹹豬手；凱文史貝西否認控訴。

原告今年6月26日向南塔基地方法院提出民事訴訟，控告凱文史貝西賠償情緒困擾、醫療費用和其他費用；但於7月3日突然撤銷民事訴訟案。