71歲男對寵物牧羊犬生厭 鎚子打頭兼勒頸致死

2019-07-09 11:32 聯合新聞網 記者李福源／報導



英國前法官霍爾被發現虐狗致死，起出他謊稱狗是因動脈瘤破裂而死，經調查後東窗事發。圖擷自 Spectrum FM Costa Almeria臉書 分享 facebook

英國71歲男子霍爾（Melvyn Hall）因為對6歲的寵物犬「莫莉」（Molly）生厭，竟然用鎚子敲打牠的頭部並用曬衣繩勒死，然後將屍體丟入泰恩河（River Tyne）；皇家防止虐待動物協會（RSPCA）去年12月6日在河岸旁邊發現狗屍，憑其身上晶片證實狗主正是霍爾，在調查員多番追問下，霍爾對莫莉的死因說法前後不一，最終被揭發殺狗惡行。

供稱不滿經常被跟着

莫莉是一隻德國牧羊犬（German Shepherd），自從牠失蹤後，RSPCA已數度接獨霍爾，惟他多次改變說法。RSPCA調查員普羅克特（Rowena Proctor）表示，霍爾起初聲稱莫莉因為動脈瘤（aneurysm）破裂而死，他曾帶莫莉去看獸醫，但他不記得對方的名字。

不久普羅克特再次去找霍爾，他改口說當日從商店購物回來發現莫莉已死去；普羅克特一再追問，霍爾難自圓其說，終於承認親手殺了莫莉，不但用鎚子敲打牠的頭部，還用曬衣繩勒頸。霍爾供稱，之所以這樣做是因為莫莉常跟着他，令他感到很煩厭，終在失去理智下犯案。

頭骨處碎裂大量出血

普羅克特說：「霍爾向我展示他的殺狗手法，就在他的花園小屋中，並讓我看他用來打狗的鎚仔。驗屍報告發現莫莉的頭骨有幾處碎裂，且曾大量出血，但這些傷不太可能導致牠馬上死亡，獸醫稱莫莉所遭受的攻擊是來自一位牠所信任的人，因此很可能令牠加倍痛苦」。

普羅克特表示，頭骨破裂產生劇痛，但從驗屍報告無法得知到底牠承受了多久的痛苦。驗屍官指出，莫莉頸上的傷口和證物晾衣繩，證明牠曾被勒頸，而狗主當時並不確定牠還有沒有意識。

霍爾上周三（3日）出席聆訊，法官表示，雖然霍爾曾經在英國「國民保健署」（National Health Service，NHS）工作46年，且擔任過地方法官5年，行為紀錄良好，但實在難以因此輕判，且認為他「在不同時間向不同人說不同的話」。霍爾最後承認罪行，被判監禁18個星期，緩刑12個月，罰款1000鎊（約9780港元），終身不能養金魚以外的動物。

判刑過輕惹不滿

事後當地許多民眾認為霍爾的判刑過輕，並發起網上聯署要求重審案件，至今獲超過1.7萬人響應。聯署發起人默里（Julie Murray）稱：「現時對於虐待寵物最高可被判入獄6個月，而他（霍爾）所做的正正符合這個定義，但他卻連一天監都不用坐，那要如何遏止其他人虐畜呢？如何還那些受苦的動物公義？今次根本沒有正義可言」。

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文章授權轉載自《香港01》