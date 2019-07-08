慟！巴莎諾瓦音樂之父辭世 享壽88歲

2019-07-08 16:08 世界日報 編譯中心／綜合7日電



巴莎諾瓦（bossa nova）音樂先驅、巴西音樂人喬安吉巴托（Joao Gilberto）6日於里約熱內盧自宅辭世，享壽88歲。他的家屬在社群網站證實這項消息但未披露喬安吉巴托的死因。

喬安吉巴托1964年專輯、與美國薩克斯風大師史坦蓋茲（Stan Getz）合作的「蓋茲與吉巴托」（Getz/Gilberto）銷售數百萬張，贏得多項葛萊美獎。

吉巴托的兒子馬塞羅 （Marcelo Gilberto）在臉書表示，「他的奮鬥很崇高，他試圖保持尊嚴。」他的媳婦則寫道：「非常傷心，他只想跟我們在一起，與孫女共享天倫之樂。」

喬安吉巴托1931年出生於巴西東北部巴伊亞州（Bahia），少年學習彈吉他，18歲開始唱歌，但事業並不如意。他1956年遷往里約熱內盧後，1959年出首張唱片Chega de Saudade，標誌著世界著名音樂巴莎諾瓦的伊始。

這種樂風結合巴西森巴節奏及美國爵士樂的風格，優雅清新，反映1960年代巴西社會的樂觀情緒，初時深得中產及上流社會樂迷歡迎，但很快便廣泛傳播，更獲美國注意。喬安吉巴托1964年跟史坦蓋茲合作推出唱片。唱片中的The Girl from Ipanema由喬安吉巴托當時的妻子主唱，至今仍然是巴莎諾瓦時代著名歌曲之一。