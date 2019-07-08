有3千座千年佛塔 緬甸古城蒲甘獲選世界遺產

2019-07-08 16:16 世界日報 編譯中心／綜合7日電



緬甸蒲甘熱氣球賞日出與古蹟群。 聯合報系資料照片 分享 facebook

緬甸古城蒲甘（Bagan）2016年歷經規模6.8的地震，毀壞了近200座寺廟，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）6日將蒲甘列入世界遺產名錄。距離蒲甘首次被提名為世界遺產，已時隔近1/4世紀。

聯合國這項決定，意味承認蒲甘在人類文化遺產上的重要性，這座古城內有超過3500座在11至13世紀間建造的佛塔、廟宇與修道寺院等建築物。蒲甘列入世界遺產，有助緬甸觀光事業的發展。

蒲甘1995年首次被提名為世界遺產，但當時執政的軍政府被控無視專家對保護古蹟的建議，因此未能成功列入世界遺產。直到2011年緬甸結束軍政府統治、進行民主改革後，新政府才又重新替蒲甘古城爭取提名。

聯合國教科文組織在亞塞拜然巴庫（Baku）召開會議，核准將蒲甘列為世界文化遺產。

國際文化紀念物與歷史場所委員會（International Council of Monuments and Sites）推薦將蒲甘列入世界遺產，指緬甸已實施新的文化遺產法，還擬訂計畫在古廟周邊減少興建飯店與發展觀光。

委員會說，緬甸當局已撤回一些「不適當的保護干預措施」，蒲甘具有重要的歷史象徵意義，目前仍是佛教聖地。

代表緬甸代表團在巴庫會議發言的緬甸外交官齊亞（Kyaw Zeya）說：「蒲甘是活生生的文化遺產，在一千多年來歷經各式各樣的挑戰。」