南韓9儒家書院 列入世界文化遺產

2019-07-08 00:38 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 、記者羅印冲／綜合報導



南韓安東陶山書院等九間儒家書院列入世界文化遺產。 （歐新社） 分享 facebook

南韓九間儒家書院以「傑出的普世價值」，獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

韓聯社報導，聯合國教科文組織六日在亞塞拜然開會，同意南韓儒家書院列為世界文化遺產。南韓儒家書院為朝鮮王朝時代（一三九二至一九一○年）崇尚儒家思想而建立的民間書院，以表達對儒家學者尊敬，並教育下一代。書院也是當時朝鮮王朝貴族談論國事和社會議題的主要場所。

九間儒家書院包括榮州紹修書院、安東陶山書院、安東屏山書院、慶州玉山書院、達成道東書院、咸陽藍溪書院、井邑武城書院、長城筆岩書院和論山遁岩書院。

聯合國國際文化紀念物與歷史場所委員會表示，九間儒家書院位於依山傍水處，可以顯示其珍惜自然之心、修養身心之意。

南韓在二○一五年曾申請書院入遺，當時聯合國教科文組織駁回申請，表示南韓儒家書院相較於中國大陸和日本的儒家書院，無法彰顯其獨特性。南韓政府針對聯合國建議修改，去年一月再次申請。

南韓文化財廳表示，書院在鄉間發揚新儒家思想扮演的重要角色，也保留特殊的建築風格。根據書院協會，十八世紀朝鮮半島最多曾有七百座儒家書院，現在只剩下幾十座。

陸書院研究專家：慚愧

對於發源於中國的儒家書院被南韓搶先申遺成功，中國書院研究專家鄧洪波坦言相當慚愧，「這時候還能說什麼呢」？

鳳凰網報導，書院制度與書院文化，是不折不扣的中國原產，散布於城鄉村落，最多達到七千餘所。而南韓的書院，不僅出現比中國晚、數量比中國少，且是從中國移植過去。

中國書院學會會長朱漢民曾表示，中國書院遺產比南韓更久更多，但申遺工作一直沒進入政府迫切排序中，除了地域分散、管理部門分散、破壞程度不一等原因，癥結在於書院缺乏政府行政資源來支持申遺，散落在不同級別的文保單位，被不同部門管理，很難合力推動申遺。