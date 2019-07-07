開創慵懶曲風 巴薩諾瓦之父享評價高

2019-07-07 19:04 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



巴薩諾瓦之父吉爾伯托去世，因為他的堅持才能出現慵懶、舒服的巴薩諾瓦曲風。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 一手開創新派爵士樂的巴薩諾瓦曲風、巴西鬼才作曲家吉爾伯托過世，享壽88歲。被稱為巴薩諾瓦之父的巴西音樂家吉爾伯托7日被證實去世，他在1950年代融合巴西森巴舞曲與美國酷派爵士樂，形成新派的爵士樂（也被後世稱為巴薩諾瓦），這名鬼才的創作之路很坎坷，先是因古怪的唱歌風格一度被送到精神病院，但在他堅持創作新曲風，全球才聽得到巴薩諾瓦。

根據《英國廣播公司》報導，巴薩諾瓦之父吉爾伯托7日被兒子透過臉書證實已經去世，享壽88歲。他兒子馬賽羅寫下：「父親一輩子為了音樂的堅持之心很高貴，那是頂級音樂家的尊嚴。」若觀察吉爾伯托對後世音樂的影響，馬賽羅的話一點都不為過。

吉爾伯托出生於巴伊亞州的小鎮，1959年發行的首個唱片名為「Chega de Saudade」，當時他在爵士樂中加入森巴舞曲風格，將樂曲演繹成雙重緊湊格式，甚至有幾首歌達到誇張的45轉紀錄，在20世紀的50年代後開啟一陣新音樂運動，替巴薩諾瓦曲風打下基礎，當中的一首「BimBom」被視為是世界上第一首Bossa Nova樂曲。

據《德國之音》報導，雖然吉爾伯托在後世音樂評價極高，但在當時卻有段坎坷的音樂之路，年少時的他因為唱歌曲風奇特、又不願意去做一般的工作（堅持做奇怪音樂），一度被送到精神病院；在打出知名度後又因為個性很執著，對聲樂非常嚴苛，要求極高，讓他生活不若外人看來順遂，但也是由於這樣的堅持，才能讓他達到開宗創派的高度。

雖然巴薩諾瓦曲風不算是主流音樂派別，但這種曲風的慵懶、柔和、兼容並蓄吸引不少台灣聽眾，像是台灣著名音樂人王若琳（Joanna Wang）和華裔音樂人王儷婷（Olivia Ong）都是巴薩諾瓦的創作歌手。

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